Un any més, el Club Nàutic l’Escala ha celebrat la Festa Major del municipi omplint el mar d’Empúries de veles i ho ha fet amb xifres rècord. 123 embarcacions i 130 navegants han participat a les dues cites programades per a l’ocasió, l’Atena Regata, que tenia lloc els dies 3 i 4 de setembre, i la 2022 L’Escala International Weta Regatta, que es disputava entre el 2 i el 4 de setembre.

Els regatistes, procedents de diferents clubs de Catalunya i França, van gaudir de la vela lleugera amb condicions excel·lents, amb vents del 60-70 d’entre 14 i 17 nusos d’intensitat divendres i dissabte, i una marinada de fins a 12, la jornada de cloenda.

Rémy Landier i Anne Etienne, guanyadors de la 2022 L'Escala International Weta Regatta

La flota dels trimarans Weta era l’encarregada d’estrenar el camp de regates en la seva segona edició. La regata, coorganitzada amb RS Veleros, distribuïdor en exclusiva d’aquesta classe d’embarcacions a Espanya, es resolia amb tres dies de competició i 10 proves que alçaven Rémy Landier i Anne Etienne com a guanyadors absoluts de la 2022 L’Escala International Weta Regatta.

Amb nou victòries i un segon que van descartar, la tripulació del CNEV Esparron firmava una actuació impecable i s’enduia també el primer premi de la classificació dobles de la competició. Tant en aquesta, com en la general, la segona plaça va ser per a dos representants del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, Estela Requena i Carlos Virgili. El tercer esglaó del podi va ser per a Philippe Genestier del CNV Aix les Bains, vencedor entre les tripulacions individuals.

Victòria de Juan Lleonart (Optimist), Júlia Peña i Joan Hazdi (Open) i Balint Morvai (IQ Foil) a la XXI Atena Regata

La XXI Atena Regata s’estrenava el dissabte 4 amb 82 Optimist, set windsurf IQ Foil i 27 embarcacions inscrites a la divisió Open.

Els Optimist van arribar a disputar fins a sis mànigues. Amb tres primers parcials i un total de 10 punts, Juan Lleonart del Club Nàutic el Balís es va proclamar guanyador absolut de la classe. També de la categoria Sots 13, en un podi que van completar la seva companya d’equip Agnès Hadzi des de la tercera plaça de la general i Marcel Marfà del CN Sant Feliu de Guíxols des de la sisena.

El segon premi de la general i primer de la divisió Sots 16 va ser per a Anna Rentería del Club Nàutic El Masnou. Miguel Beumala del CN El Balís i Bruno García Reina del CN El Masnou van completar el medaller Sots 16 de la XXI Atena Regata.

Abril Marfà del CN Sant Feliu de Guíxols, Albert Vallès del CN El Balís i la local Mia Mateu van ser els vencedors entre els més joves de la regata, els Optimist Sots 11.

Per la seva banda, el 420 de Júlia Peña i Joan Hazdi del CN El Balís era el guanyador de la divisió Open amb dues victòries parcials, tres segons i un tercer que descartava d’un total de sis proves celebrades. El segon lloc va ser per a una tripulació de l’Escala, Marc Verdaguer i Helena Martínez, que van navegar a bord d’un catamarà Nacra 17, i el tercer, per al 420 de Jana i Martina Rahola del CN El Balís.

Balint Morvai del CN El Balís va ser el vencedor IQ Foil amb sis primers parcials de set mànigues navegades.

Tret de sortida als mesos de la vela lleugera de l'Escala

L’acte d’entrega de trofeus, que tenia lloc el diumenge 4 de setembre a les 17 h, posava punt i final a les dues competicions. L’acte va comptar amb la presència i les intervencions de Pere Sala, delegat esportiu de la Junta Directiva del Club; l’alcalde de l’Escala Josep Bofill i Toni Castells en representació de RS Veleros.

La celebració de la XXI Atena Regata i la 2022 L’Escala International Weta Regatta acomiaden la temporada d’estiu al Club i donen inici a dos mesos durant els que la vela lleugera serà la gran protagonista.

Els Optimist seran els primers en tornar a l’Escala per disputar la XII Mar d’Empúries, que inaugurarà el Circuit Català d’Optimist 2022-23 els dies 24 i 25 de setembre. Ja a l’octubre, entre els dies 7 i 13 tindrà lloc la gran cita de la temporada al Club, la 2022 EurILCA Master European Championships, que a dia d’avui ja compta amb 243 regatistes inscrits procedents de 26 països del continent europeu i també d’Argentina, Austràlia, Brasil, Mèxic, Marroc, Estats Units i Canadà.