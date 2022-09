Després de patir durant tot el cap de setmana, Max Verstappen ha aconseguit la pole, la victòria, i la volta ràpida a casa, alçant, així, el casc especial d'aquest gran premi, rememorant un dels dissenys que havia utilitzat el seu pare, Josh Verstappen, quan competia a la F1.

Però en un inici, la cursa de Zandvoort no estava decidida ni molt menys, ja que els Ferrari semblava que havien tingut bons ritmes als lliures, i més velocitat que els Red Bull. Tot i això, Leclerc ha salvat els mobles de l'equip, signant una segona posició, que ha estat en dubte en alguns moments del Gran Premi.

També la victòria de Verstappen ha arribat a perillar, després que els Mercedes s'arrisquessin amb una estratègia d'una sola parada.

Leclerc havia intentat llançar un undercat, parant abans que l'holandès, però Red Bull ha reaccionat la volta següent, i el vigent campió ha sortit pel davant del Ferrari. Ha estat llavors quan els dos equips han canviat d'enemics. Verstappen tenia al monegasc a ratlla, però els dos havien caigut darrere de Hamilton i Russell, i els equips s'han adonat que Mercedes tenia la paella pel mànec.

La cosa pintava bé per les Silver Arrows, amb Hamilton, que tot i un petit toc amb Sainz a la sortida, mantenia el ritme i sortia de box amb gomes noves, que tot i ser dures, l'ajudaven a retallar dècima a dècima a l'holandès, que es mantenia encara fora, estirant els pneumàtics medis, per aprofitar l'avantatge de tenir unes rodes més fresques al final. Un avantatge que ha demostrat ser més efectiu que no pas la velocitat punta, ja que Hamilton ha aconseguit avançar a Pérez, un dels monoplaces més ràpids, en sols dos intents, tot i que el Mercedes era l'últim cotxe en velocitat punta.

La cursa estava molt interessant, perquè Hamilton havia perdut temps amb l'avançament al mexicà, a la qual cosa si havia sumat un incident amb Vettel, que sortia de boxes, i que no havia vist les banderes blaves. Això li ha costat a l'alemany 5 segons de penalització.

Mentrestant, Sainz havia deixat de lluitar per la victòria després d'un primer pit stop lent, que s'ha concertat a últim moment. Això ha provocat que un dels mecànics no tingués una de les rodes preparades. Pérez, que també havia entrat a canviar pneumàtics, hi ha passat pel costat, arravatant-li la posició, i també passant per sobre d'una de les pistoles dels mecànics de Ferrari.

Ha estat en aquestes alçades de la cursa, a la volta 44, quan Yuki Tsunoda s'ha aturat al voral de la pista, al·legant que una de les seves gomes estava solta. Des del mur li han dit que la roda era al seu lloc, i el japonès ha entrat al box perquè li cordessin de nou els cinturons de seguretat, que ja s'estava traient, en previsió per sortir del cotxe. Quan semblava que el perill de Safety car havia passat, a la volta 48 el mateix Alpha Tauri, acabat de retornar a pista, s'ha vist obligat a parar, desencadenant un cotxe de seguretat virtual que li ha anat com anell al dit a Verstappen, que ha tingut parada gratuïta.

Els Mercedes també han parat, mentre que Leclerc, que tan sols havia canviat les rodes dues voltes abans, ha seguit en pista, caient a la quarta posició. La cursa tornava a pujar de revolucions quan els dos britànics de les Silver Arrows han apujat el ritme amb pneumàtics medis, perseguint a Verstappen que duia gomes dures.

Però a la volta 55, Bottas ha tingut un problema amb el motor del monoplaça, i ha quedat parat al final de la recta principal. Justament en aquell moment Sainz ha avançat a Ocon, en un moment d'incertesa a causa de les banderes grogues, que podrien haver sortit massa tard perquè el pilot madrileny pogués avortar la maniobra. El cas ha quedat en l'aire mentre el Safety Car sortia i removia els garatges. Verstappen ha posat pneumàtics tous, de la mateixa que els Ferrari. Sainz, però, ha protagonitzat un unsafe release davant d'Alonso, fet que li ha costat una sanció de 5 segons. Russell també ha parat per gomes toves, mentre que 'Checo' ha optat per medis. Hamilton es mantenia fora.

A la ressortida, Verstappen ha reprès el lideratge, en una maniobra gairebé digna de l'ull de falcó, ja que l'holandès ha executat l'avançament de manera mil·limètrica sobre el britànic, pocs centímetres després de la línia blanca que marca l'obertura dels avançaments després del procés de sortida del Safety Car. Leclerc i Russell també han fet compte de Hamilton, que s'ha queixat per la ràdio, deixant anar algun insult a l'equip. Toto Wolf ja ha anunciat per ràdio, en acabar la cursa, que les paraules del pilot es parlarien en privat després del Gran Premi.

Sainz, que tot i haver defensat la cinquena posició davant de Pérez, ha caigut al vuitè lloc després de la penalització. El mexicà s'ha quedat cinquè, seguit d'un Alonso que ha aconseguit resistir els atacs de Norris que acabat en setena posició. Ocon ha estat novè, seguit d'Stroll, que s'ha mantingut en la mateixa posició en la qual ha sortit, després d'una gran classificació el dissabte. Gasly quedava, doncs, fora del Top 10, seguit per Albon i Schumacher. Vettel ha pogut mantenir la tretzena posició tot i la penalització pertinent per l'incident amb Hamilton.

Per darrere, Kevin Magnussen, que ha aconseguit acabar la cursa tot i topar lleugerament amb un les barreres Tech-pro pels volts de l'equador de la cursa. Zhou, penalitzat per superar la velocitat permesa al pitlane quedava per darrere del danès, i el seguia Ricciardo amb Latifi tancant el Gran premi.

La batalla pel mundial continuarà a Monza, amb un Red Bull que no sembla afluixar en la velocitat punta, i un Max Verstappen que tampoc perd punts, liderant amb 109 punts d'avantatge sobre Leclerc.

Un aspecte més indefinit són els contractes per la temporada que ve després de l'anunci de validació del contracte d'Oscar Piastri per McLaren, un fet que Ricciardo va declarar desconèixer. Aquesta decisió ha fet que Alpine intensifiqui les negociacions amb Red Bull i Alpha Tauri, per mirar de fer-se amb Pierre Gasly, i completar, així, amb Esteban Ocon, un equip francès amb ambdós pilots francesos. Això podria deixar la porta oberta al retorn de Ricciardo al conglomerat de Red Bull, en l'escuderia petita, que encara guarda esperances de mantenir-se en el campionat.

Però encara queden més seients per confirmar, com és el cas de Zhou a Alfa Romeo, Schumacher a Haas, Tsunoda a Alpha Tauri i Latifi a Williams, de la mateixa manera que encara queda temporada per anunciar els fitxatges definitius i poder desentrellar la configuració de la graella de l'any que ve.