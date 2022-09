Després de gairebé 1.800 quilòmetres i més de 25.000 metres de desnivell acumulat, Teudis Plaza i Nicolò Caserini van arribar a Milà la setmana passada. Les vacances d’aquests dos amics, aficionats al ciclisme des de fa molts anys, els han servit per mantenir la forma física, gaudir d’un viatge excepcional i a la vegada, recaptar diners per la seva associació Oltre la curva, per la lluita contra el càncer.

La ruta solidària va començar a Biarritz el passat diumenge 21 d’agost travessant els Pirineus en direcció a l’Empordà. La primera parada a la comarca va ser a Espolla, on van visitar l’Esther, la germana d’en Teudis, un figuerenc resident a Milà. A l’Empordà hi van descansar un dia per recuperar forces i tornar a emprendre el camí fins a Llançà i passar la frontera per dirigir-se a França. Aquesta afició per l’esport i a la vida saludable els ha motivat de seguida, i d’aquí ve la col·laboració amb l’associació italiana Oltre la curva. La intenció és recaptar fons per malalts de càncer i els seus familiars. «Ho fem perquè tots dos sabem que el càncer és una malaltia molt complicada. Si podem ajudar algú ens agrada més, no en volem treure tan sols una satisfacció personal per superar un repte» explica Plaza.

Aquesta ruta que els dos amics s’han fet a mida, no és exactament una transpirinenca, però s’hi acosta molt. «La idea inicial era fer la Transpirinenca, però ens trobàvem que si el destí final era Milà, el recorregut tenia molt de desnivell. Vam decidir que havíem d’adaptar el recorregut per poder arribar a casa sense excedir-nos en el quilometratge» declara Plaza. El recorregut que ha durat tretze dies ha sigut des de Biarritz passant pels Pirineus fins a arribar a l’Empordà. Llavors van seguir el camí cap a la Provença francesa fins a Cap d’Agde. Seguidament, van retornar a l’interior i van passar pels Alps per tornar a Itàlia.

Un esforç més

Oltre la curva, «Un esforç més... fins al següent revolt i parem a descansar». Aquest és el significat de l’expressió italiana, una metàfora per animar-se quan les cames ja pesen. La traducció exacta seria «Més enllà del revolt, quan diem: Va, fins al següent revolt i en tornem a parlar, potser pedalem mitja hora més i així anem superant obstacles. Al final hem fet 50 quilòmetres tot i estar molt cansats, i hem pogut fer molt més del que ens esperàvem». Aquesta manera de viure l’esport és la que tenenTeudis i Nicolò. Ells van ser els que van iniciar l’associació per ajudar als malalts de càncer. Tots dos saben de bona mà com és aquesta malaltia. Ara ja són cinc membres que col·laboren en aquesta iniciativa que compagina esport, vida saludable, amistat i bona voluntat.