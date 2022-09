El cap de setmana començava amb Marc Márquez declarat apte pels tests de Misano el pròxim dimarts. Un fet que significa un pas més cap a la recuperació del cerverí, que encara es manté com a primera Honda al mundial de pilots.

Pel que fa a la cursa, Miller encapçalava la graella, després d'haver aprofitat un dels moments de més baixa intensitat de la pluja a la perfecció, durant la classificació. Un resultat que no ha pogut signar, després de patir una caiguda en les primeres voltes. L'augment de la temperatura de la pista ha complicat la cursa a l'Australià, però també a Bezzecchi, que ha caigut sis corbes després de la Ducati Oficial. També Zarco ha caigut en perdre tracció del pneumàtic davanter. Això ha fet que s'endugués la moto de Pirro i Pol Espargaró en efecte dominó. També Morbidelli ha patit una caiguda i ha quedat fora de joc.

Això deixava a Bagnaia, que sortia quart a causa de la sanció de tres posicions per un incident amb Àlex Márquez al pit lane en una de les sessions de lliures, al capdavant de la cursa. L'italià intentava escapar-se dels seus perseguidors, però Viñales aconseguia mantenir-li el ritme, escapant-se unes dècimes de Bastianini i Marini que lluitaven per la tercera posició. Però el petit dels Rossi es veia perjudicat, un cop més per la seva alçada, la qual cosa comporta més pes, i una pèrdua de velocitat punta important. Tot i això, s'ha mantingut al darrere de 'La Bestia', ajustant amb molta precisió totes les corbes a l'apex. Però Bastianini aconseguia remuntar, i a falta de vuit voltes del final, i tot i algun ensurt, l'italià ha avançat a Viñales i ha arribat a l'alçada del primer.

Viñales ha anat caient en ritme, mostrant-se insegur amb l'evolució del pneumàtic, però ha aconseguit mantenir la distància amb Marini, que es veia més preocupat de defensar-se de Quartararo que no pas d'atrapar el rosinc. No obstant això, l'italià s'ha mantingut en la quarta posició in extremis, de la mateixa manera que el líder de la cursa, que ha estat pressionat pel que serà el seu company d'equip l'any que ve. Però, just a la línia de meta, gairebé amb ull de falcó, Bagnaia s'ha imposat a 'La Bestia', que volia guanyar a casa. Això ha alliberat els nervis de Ducati als garatges, que no han intervingut en la lluita dels pilots, tot i tenir-ne un lluitant pel mundial.

Quartararo ha perdut un grapat de punts contra l'Italià, que és segon a 40 punts del francès, i només tres punts per davant d'Aleix Espargaró, que no ha pogut seguir el ritme del pilot de Yamaha, i ha acabat sisè. Viñales es troba a la vuitena posició del mundial, empatant en punts amb Rins que ha estat setè.

Binder i Martin han acabat davant de la primera Honda, d'Àlex Márquez, seguida per Oliveira.

Dovizioso ha aconseguit entrar en els punts per la seva última cursa a MotoGP. Ha signat, així, 300 Grans Premis puntuats, esdevenint el segon pilot, per darrere de Valentino Rossi, amb més voltes en el seu palmarès.

Per darrere de l'italià, Raúl Fernández, Bradl i Nakagami tancaven els punts. Bezzecchi i Miller han aconseguit acabar 17è i 18è per darrere de Binder.

Gardner, Di Giannantonio i Watanabe, que substitueix a Joan Mir, han tancat les darreres posicions del Gran Premi al Misano World Circuit Marco Simoncelli. La propera cursa serà al Circuit de MotorLand d'Aragó el pròxim 18 de setembre.