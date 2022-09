El divendres 19 d’agost el primer equip femení de la Unió Esportiva Figueres començava la pretemporada amb un equip renovat i amb força cares noves. Quim Cruset continua sent el tècnic d’aquest equip que s’ha proposat millorar els resultats de la temporada passada. La lliga començarà l’11 de setembre davant el CE Seagull B, i es preveu que tant el nivell de l’equip com el de la competició pugi un graó respecte a l’any passat.

Com veu l’equip aquest any, Quim? Heu renovat les peces claus de l’equip i heu fet moltes incorporacions, quines expectatives teniu?

Sí, hem reforçat molt bé l’equip i enguany tenim un bloc més fort de jugadores sèniors, són molt joves, però ja no són juvenils com l’any passat.

Heu mantingut jugadores importants com la golejadora Aroa Bravo o la portera Mar Ruiz, mantenir el bloc de l’any passat era una prioritat?

Sí, teníem jugadores que van fer un gran esforç el curs passat. L’any passat ja van fer una molt bona feina i estem molt contents amb el seu treball. Tant la Mar com l’Aroa han renovat i continuaran sent peces rellevants dins l’equip.

Quin estil de joc proposarà la Unió aquesta temporada?

Aquesta temporada la categoria segur que puja de nivell. A Barcelona hi ha equips molt bons, però nosaltres no ens volem arronsar. En camps grans com el nostre volem ser protagonistes. Proposarem un 4-4-2 amb una pressió alta, sense por. Si ens trobem en situacions diferents ens adaptarem. Si trobem estadis més petits que Vilatenim, que a la nostra categoria n’hi ha uns quants, jugarem amb un 4-3-3. La idea és pressionar molt a prop de la porteria rival, l’any passat ens va funcionar molt en l’últim tram de temporada i ho volem continuar fent.

En què es diferencia el nivell futbolístic dels equips de Barcelona respecte al de l’Empordà?

En femení hi ha molts més equips, per una qüestió de volum de jugadores. És normal que surtin millors jugadores. Nosaltres hem d’ajuntar equips de diferents categories, això allà no passa, és una altra història.