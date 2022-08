Els germans Pol i Pere Compte, un any més al mateix onze d'Empuriabrava

Un empat a zero va ser el resultat del segon partit amistós del CF Empuriabrava-Castelló davant el CE Banyoles. Al terreny de joc s’hi va veure un partit força intens per part dels dos equips. Els locals, amb 10 jugadors des del principi de la primera part, van ser capaços de tirar endavant un partit tot i l’inferioritat numèrica.

L’equip dels germans Compte i Rosell, que competirà a segona catalana, iniciarà la temporada el proper dia divuit de setembre a les quatre de la tarda davant la UE Porqueres. Aquesta serà la catorzena temporada d’en Pol Compte al futbol amateur, molta experiència per un davanter que sempre ha marcat les diferències als equips on ha jugat, marcant molts gols i imprimint caràcter als seus equips. «Per mi el futbol ja és una manera de viure, després de tants anys amb l’hàbit d’entrenar, jugar, els sopars d’equip, les rutines dels caps de setmana... Ara em costa d’imaginar la meva vida sense el futbol» explica Compte. Ell i el seu germà petit, en Pere Compte, es porten deu anys i aquesta serà la quarta temporada que formaran part del mateix equip. La primera vegada que el davanter i el lateral van jugar junts va ser a la Jonquera, aquell any l’equip competia a primera catalana. «Aquesta temporada esperem fer un bon paper, intentarem estar amb el grup dels equips de la part alta de la classificació. No ens marquem l’objectiu de l’ascens, però volem lluitar per estar a la fase final» declara Pol Compte.

Compartir vestuari amb el seu germà petit és una experiència difícil de descriure per en Pol. «Jo no li he ensenyat gaires coses... En Pere ha tingut molts entrenadors al llarg de la seva carrera dels que n’ha après moltes coses. Segurament tenim el mateix caràcter (diu rient) ell m’ajuda molt als partits animant-me, gaudeixo molt jugant amb ell, a més a més ens entenem molt bé al terreny de joc», explica.