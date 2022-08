Amb molta experiència als terrenys de joc, en Borja Garcia serà enguany la figura encarregada d'organitzar els equips formatius de CF Peralada. Ell, juntament amb un ampli equip d'entrenadors, molts d'ells de la casa, treballaran conjuntament per «Oferir un millor servei als jugadors i jugadores xampanyers».

En Borja va penjar les botes força jove després de molts partits. La seva etapa formativa va ser al club del seu poble, i a l'edat de juvenil el va fitxar el FC Barcelona. Anys més tard va passar pel FC Girona, el Guíxols i la UE Figueres. Les lesions no el van ajudar i a l'edat de vint-i-vuit anys es va retirar. Ara viu el futbol des d'una altra perspectiva, continua sent la seva passió i treballa amb un grup humà molt preparat per tirar endavant el CF Peralada. De més jove ja havia fet d'entrenador amb equips de mainada, i algun equip més gran. La seva visió del futbol formatiu és molt clara, «Cal tenir paciència, nosaltres fomentem l'esport i la vida saludable, les coses han canviat molt els darrers anys i se sol tenir molta pressa per fer les coses, això crec que és un error» declarava Borja Garcia.

És conscient que la tasca de coordinació suposa moltes hores i dedicació i aquesta no és la seva única feina, actualment treballa de forestal i ho compagina amb el futbol. Al club hi ha hagut una reestructuració clara en l'organigrama del futbol formatiu per donar solucions als jugadors joves. «La idea és crear una estructura més bona i més ferma per oferir un millor servei al nostre planter, és una inversió clara, però pensada per millorar» explica Borja Garcia. El club ha experimentat un creixement sostingut els darrers quatre anys «Hem crescut en nombre d'equips, també hem apostat pel futbol femení. La nostra manera de veure el futbol formatiu és la de donar una resposta als jugadors i a les seves famílies, sempre que creguin que el nostre club és un bon lloc per millorar i progressar, no només en l'àmbit esportiu i futbolístic, sinó també a escala educativa i formatiu. Creiem que aquesta és la millor manera de fer-ho perquè al cap i a la fi... Molt pocs jugadors de la comarca i la província acabaran sent jugadors professionals. La nostra intenció és fer entendre a les famílies que els jugadors han d'adquirir els bons hàbits de la pràctica de l'esport, una vida saludable, el companyerisme, el treball en equip i l'esforç... tots aquests valors que t'ensenya un esport d'equip com el nostre» declara Garcia.

L’estructura que han creat al CF Peralada és la següent:

Amb els més petits, a les etapes no federatives, les del Consell Comarcal; la coordinadora és la Natàlia Palma, mestra i Llicenciada en CAFE

A la part de Benjamins l’encarregat és en Gerard Bech, que alhora s’encarrega de la Coordinació General del Futbol 7. Amb els Alevins el coordinador és en Carles Brugat. En Gerard i en Carles són dos persones molt vinculades al futbol formatiu de la casa, tots dos van jugar al base i tots dos tenen formació específica d’entrenadors.

A partir de futbol 11 s’ha seguit la mateixa estructura. Hi ha un coordinador per cada àrea. A la categoria d’infantils l’encarregat és en Sergi Barco, exjugador del club i amb experiència a molt bones categories de futbol. Fisioterapeuta i llicenciat en CAFE.

A partir de Cadets, en Marc Solà és el nouvingut al club. Té molta experiència en el món del futbol i serà l’encarregat de coordinar els equips cadets del CF Peralada.

El responsable de l’etapa de juvenils és l’Edu Ortega. Amb molt bagatge al món del futbol, tant a nivell formatiu com a nivell amateur.

En Felip Cortés és l’encarregat de gestionar tota la part administrativa del futbol base, i en Borja Garcia és l’encarregat de coordinar aquest grup humà.

Al club també han reforçat la part de Preparació Física amb la Natàlia Palma que treballarà amb els més petits aspectes de psicomotricitat i coordinació. En Brian Juan i en Pau Carbonell són els preparadors físics del Futbol 11.

L’Enric Giménez i en Carles Chacón són els encarregats de l’àrea metodològica, una àrea nova al club amb la que es vol crear una escola de futbol per poder establir una sèrie d’aspectes futbolísitcs i pautes d’entrenament a cada categoria.