Cent anys de futbol a Espolla

L’Ajuntament d’Espolla, juntament amb la Comissió del Centenari del Club Esportiu, van endegar una sèrie d’actes per celebrar aquest important capítol històric en la vida del poble. El proppassat dia 14 d’agost, va tenir lloc la inauguració d’una exposició fotogràfica en la qual es mostren un centenar d’imatges que recullen instantànies de moments inoblidables.

Per explicar fets històricament importants, que permetin endinsar-se en la vida social de qualsevol comunitat, només cal fer un seguiment dels costums, celebracions, aficions, inquietuds... Precisament, aquesta visió fotogràfica dels darrers cent anys, ens permet contactar amb quatre generacions d’espollencs que visqueren aquest esport amb passió. Quan aquest joc del futbol s’introduí al poble, la comunitat espollenca ja gaudia d’un caliu cultural envejable que feia gaudir molts espollencs i espollenques: cant coral, teatre i fins tot, una orquestra d’alts vols.

Evolució demogràfica

Des de les acaballes del segle XIX i fins els anys 20, en què s’inicià el futbol al poble, aquest municipi havia perdut gairebé el 30% de la seva població. Reculada provocada per la fil·loxera i, posteriorment, per l’efecte crida de la industrialització de ciutats com Figueres i Barcelona, on els treballs més ben remunerats i menys durs que el treball del camp, van generar una davallada significativa en les petites comunitats agrícoles als peus de l’Albera.

Quan aquest joc del futbol s’introduí al poble, la comunitat espollenca ja gaudia d’un caliu cultural envejable

En aquest periple fotogràfic podem entreveure les penúries del jovent per aconseguir un equipament bàsic, un equipament i terreny de joc en consonància amb la il·lusió col·lectiva. Possiblement, l’entusiasme del jovent i equips tècnics, fou l’únic capítol que no aportava aparellats, d’entrada, dèficits de tota mena.

El futbol impulsava molta coneixença entre el jovent. Només observant el capítol de festejos, casaments, i com els jugadors que anaven d’un poble a l’altre amb l’únic objectiu de calçar-se unes botes de futbol... interpretarem adequadament l’afició d’aquests. Ells ens poden explicar que un dia jugaven vestint la samarreta del CF Garriguella i el dia següent ho podien fer contra aquest l’equip que havien defensat el dia anterior, ara, reforçant un altre equip de les rodalies. El que veritablement resultava important n’era la pràctica de l’esport.

Idea de poble

Així i tot, considerant aquests canvis de samarreta, era de domini públic que la defensa d’un mallot i escut d’un poble, representava transmetre una idea de poble, de valors inherents a cada localitat. L’exigència d’un comportament cívic prou correcte, es considerava del tot necessari... tot i tenir en compte que no s’iniciava cap partit fins que no hi era present la Guàrdia Civil.

Fa quatre anys el poble d’Espolla va fer un esforç col·lectiu tot recollint fotografies i testimonis d’aquests cent anys d’història, esforç recompensat amb l’edició d’un llibre sobre el Centenari. Més recentment, un grup de músics de la nostra localitat ha gravat l’himne del Club Esportiu Espolla, amb lletra elaborada per Joan Cardoner. Insistim en agrair aquesta tasca col·lectiva així com la consideració a tothom qui n’ha fet possible la recopilació històrica.

El centenari disposa d’un logo propi format per la imatge d’una pilota de cuir de l’època, amb la inscripció 100 Espolla i la figura característica que simbolitza el poble damunt d’ella.

Com a cloenda d’aquests actes, i per celebrar l’efemèride del Centenari, està previst que el proper dissabte dia 3 de setembre d’enguany, al Camp Municipal d’Esports «Joan Geli Argelés», a les 12 hores, hi tindrà lloc un partit de futbol entre veterans del Club Esportiu Espolla i del Futbol Club Barcelona. Com a colofó hi haurà una fideuada popular a 15 euros per persona.