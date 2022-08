«Hem d’aconseguir que Aprilia estigui al capdamunt del podi»

Nascut el 1995, Maverick Viñales Ruiz és a MotoGP des de l’any 2015, després d’aconseguir el campionat del món de Moto3 el 2013, i tres anys abans, els campionats europeu i espanyol. A la categoría màxima, ja compta amb 9 victòries, 30 podis, 13 pole positions i 10 voltes ràpides.

Roses ha celebrat l’entrega de la Dracma de Plata al Teatre Municipal, per la Festa Major, i entre les personalitats guardonades hi ha el pilot de MotoGP Maverick Viñales, que ja ha aconseguit completar els 200 Grans Premis a la categoria reina, i amb qui hem tingut l’oportunitat de parlar.

Enhorabona per aquest premi.

Gràcies.

Què suposa per a vostè que la seva ciutat el reconegui amb aquest guardó?

Doncs per mi suposa un èxit dut a terme, perquè és un objectiu molt important per a tot esportista, i sobretot aquesta distinció que és el màxim reconeixement que atorga l’Ajuntament de Roses. Per tant, per mi és un honor i m’agradaria que aquest acte serveixi per als joves i els no tan joves que vulguin aconseguir el seu somni, que es mantinguin molt motivats, i sobretot que no es donin mai per vençuts.

Aquesta distinció emana dels seus resultats, entre els quals, els dos darrers podis, al Gran Premi TT Motul de Asen, on va ser tercer, i al Gran Premi de Gran Bretanya on va aconseguir la plata.Quin efecte tenen aquests resultats a l’hora d’encarar el que queda de temporada?

Per la temporada és una motivació extra perquè hem treballat molt dur. Sobretot durant les carreres anteriors en les quals encara no havíem tingut l’oportunitat de dur a terme grans resultats. Però ara, amb els últims resultats, sabem que som competitius, i llavors és una motivació perquè és el resultat d’un treball molt i molt dur. I, doncs, hem de continuar així.

«Ara, amb els últims resultats, sabem que som competitius, i això és una motivació»

Parla d’aquest treball, que també prové de l’equip, Aprilia. Ara sembla que finalment ha aconseguit encaixar-hi, que ha trobat aquesta sintonia amb la moto, i així s’ha pogut veure en els resultats. Però també el seu company d’equip està fent una gran feina, lluitant pel campionat. Amb tot això, quins són els objectius per les pròximes curses, a nivell d’equip?

Doncs bàsicament el nostre primer objectiu és guanyar curses. Aquest és el principal objectiu, real. Però també, l’objectiu és que Aprilia guanyi el campionat mundial de constructors. Per això mateix, hem de treballar molt en equip, i intentar ser molt intel·ligents. Són vuit finals, i per tant hem d’intentar guanyar-les. Hem d’anar al màxim, i aconseguir que Aprilia estigui al capdamunt del podi.

Doncs, de moment, sembla que la cosa va per aquí, així que enhorabona per la feina feta…

Gràcies

I molta sort per la resta de la temporada

Moltes Gràcies.