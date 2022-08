L’handbol també és present a la vila de Roses. El club des de la seva fundació ha anat creixent de forma exponencial. Enguany el club comptarà amb un equip sènior masculí que jugarà a aquesta temporada 2022-2023 a 4a Catalana i el qual està format per jugadors del sènior i 5 juvenils. També des de l’entitat, dirigida per Jose Antonio Gómez Payan, s’està treballant per crear un equip de la categoria cadet masculí. Aquesta competició comença més tard i de moment falta tancar la plantilla per poder formalitzar la inscripció de l’equip. El sènior masculí està format per Santi Benítez, Carles Garcia, Gerard Fernández, Jorge Gazquez, Rafa Aguado, Diego González, Alex Roig, Daniel Caro, Oriol Colman, Arnau Martínez, Yassine KaramaFrancisco Laso, Eric Pérez, Adrián Gómez, Arnau Cerdeira, Juan Vicente Reinosa, David Fernández, Entrenadores: Lluís Garcia y Antonio Jose Gómez Delegados: Ángel Cerdeira y Fernando Caro.