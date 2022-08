La junta del Borrassà vol rellançar el club de futbol

Bufen aires nous en el Futbol Club Borrassà. L’entitat blaugrana ha estrenat recentment una nova junta directiva envoltada de gent jove i amb l’experiència d’alguns membres de l’equip anterior. Ferran Comet Raurich és el nou president i té com a companys de viatge a Joan Roquer com a vicepresident, la tresorera Mei Rigall, els vocals Carles Miquel i Àlex Torres amb Sergi Ponsatí com a coordinador del futbol base i del primer equip.

«Volem ser un club modest, però ambiciós, amb ganes de fer bé les coses. Un dels nostres objectius és ampliar el nombre d’equips de base», diu Ferran Comet. El club compta amb un equip de Tercera Catalana, un juvenil, un cadet i un aleví. «Ens agradaria poder fer nous equips d’infantils i benjamins per a completar l’escala», explica Sergi Ponsatí. Les famílies interessades poden posar-se en contacte amb el club trucant als telèfons 625 178 584 i 634 849 697. El tècnic Narcís Barquero, exentrenador del Vilamalla, continuarà al capdavant del primer equip després d’haver superat amb molt bona nota la passada lliga. «Vam quedar a mitja taula i vam tenir grans satisfaccions amb molts bons resultats quan ens vam enfrontar als equips de dalt de la classificació», remarquen els membres de la junta directiva. «També volem treballar per a fer que la gent de Borrassà s’impliqui més amb el club, al cap i a la fi, representem el poble pertot arreu on anem», afegeix Mei Rigall. La seva implicació amb el municipi és total, com es va poder veure durant la passada Festa Major. Els directius estan buscant empreses que vulguin patrocinar els equips. Pel que fa a les relacions amb l’Ajuntament, Ferran Comet comenta que «són molt bones, ens entenem bé i esperem que en el futur ens vagin ajudant i puguem anar millorant les instal·lacions. Ens faria falta una xarxa que protegís la part lateral el camp, per evitar perdre pilotes, cal arreglar els focus de l’enllumenat, fer que les grades de la tribuna coberta siguin accessibles per a complir la normativa i tractar la gespa per a recuperar-la». El seu gran objectiu seria «aconseguir que el camp fos de gespa artificial, seria un pas endavant important».