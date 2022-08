El Torneig Internacional d’Escacs de Figueres està celebrant enguany la 23a edició. Aquest esdeveniment ha esdevingut un clàssic per la capital empordanesa, i reuneix jugadors locals i de fora la ciutat i la comarca. Enguany, no només se celebra aquest obert, sinó que també s’aprofita l’ocasió per ampliar la competició d’aquest esport amb tanta història. «A part de l’Obert Internacional també es disputen dos torneigs més. Un que és un actiu, disputat el dissabte al matí, que és una variant diferent de la clàssica partida d’escacs» explica Carles Falgueras, del Club d’Escacs de Figueres.

Aquesta categoria d’escacs forma part del circuit gironí i va reunir jugadors i jugadores de diferents edats. El dimarts a la nit es va disputar una competició poc habitual pels jugadors d’escacs, la modalitat Fisher Random. Aquesta tipologia de partida consisteix a sortejar la posició inicial de les fitxes al tauler, els dos jugadors compten amb la mateixa disposició de les peces i comencen a jugar «Això és estrany dins el món dels escacs, no és gens comú i no s’hi sol jugar per aquí. La normativa és la mateixa, però es desmunta tota la teoria d’obertures que hi ha en el nostre esport» declara Carles Falgueres.