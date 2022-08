Roses fa entrega de la Dracma de Plata a Joan Jorquera i Maverick Viñales

Roses ha celebrat la Festa Major de la vila entre el 10 i el 15 d'agost. Un dels actes més significatius ha estat l'entrega de la màxima distinció del poble, la Dracma de Plata, que enguany s'ha atorgat als esportistes d'elit Joan Jorquera i Maverick Viñales.

La cerimònia s'ha dut a terme al Teatre Municipal de Roses, ple a vessar, en un acte simbòlic que ha comptat amb l'actuació amb música en directe de l'agrupació Ball de Mar.

L'acte ha repassat la trajectòria fins al moment dels dos premiats per mitjà d'un vídeo en què els dos esportistes rememoraven la seva carrera, el seu dia a dia, i l'esforç i la constància que exigeix l'esport d'alt rendiment. En el cas de Jorquera, els seus entrenadors, companys, i també el seu pare introduïen el públic en una faceta més propera del taekwondista. En el cas de Viñales, el curtmetratge, amb la banda sonora de Top Gun Maverick, el club de fans del pilot remarcava les victòries del rosinc al Campionat del Món de Moto3 i els Campionats d'Europa i d'Espanya.

S'ha procedit, així, a l'entrega dels guardons, de la mà de l'alcalde de roses, Joan Plana, amb una breu introducció dels dos premiats per part de la regidora d’esports, Verònica Medina.

Jorquera ha agraït als seus familiars i entrenadors el seu ajut i impuls al llarg de la seva carrera, i també ha fet referència als seus seguidors, no només a les xarxes socials, sinó també a la vila, de la qual s'enorgulleix de pertànyer-hi. El jove taekwondista ha aprofitat per fer una mirada al futur, i al que encara els queda per recórrer, tant a ell, com al pilot d'Aprilia.

Viñales també ha fet referència a la seva família, al seu club de fans, i al poble, pel seu suport, i ha classificat la vila de “paradís meravellós”, destacant-ne també la seva gastronomia. Ha encoratjat, a més, a tots els joves per seguir els seus somnis, i, com Jorquera, ha afirmat sentir-se orgullós de poder ser un model pels rosincs, i de poder representar el nom de la vila arreu del món.

L'alcalde de roses ha tancat l'acte destacant que, malgrat la brillant carrera d'ambdós protagonistes, no es coneixien personalment, un fet que ha quedat enrere amb la cerimònia d'aquest dilluns. Plana ha destacat que Maverick i Jorquera "tenen punts en comú, amb històries dedicació i sacrifici" i que han estat mereixedors de la Dracma "per moltes raons, entre elles que ens ensenyen quina és l'actitud "que tots ens hem de conjurar tenir" per afrontar el dia a dia i "fer millor Roses". El batlle rosinc valora la projecció internacional dels dos esportistes, de qui diu que "són millors que Willi Fog, perquè ell feia la volta al món en vuitanta dies i ells dos la fan en una setmana". També ha posat en relleu que són els dos guardonats més joves de la història de les Dracmes, superant així el medallista olímpic de vòlei platja Xavi Bosma. Finalment, ha fet una crida a la joventut rosinca amb la finalitat de creure en ella "com a actors de la construcció del futur".

Joan Jorquera Cala Joan Jorquera Cala (2000) s'inicià en el taekwondo amb només tres anys, i ja la temporada 2007-2008 va assolir la victòria en el seu primer Campionat de Catalunya. També va pujar al podi del Campionat d'Espanya l'any 2013, i ha continuat sumant premis i campionats, amb la segona posició al Campionat Europeu de Taekwondo l'any 2021, i aquest any 2022, el bronze en la categoria -63kg també al Campionat Europeu.