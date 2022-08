85 anys d’història que fan de la Travessia de Natació de Roses la segona més antiga de Catalunya després de la Banyoles. I per participar en aquesta nova edició d’aquest esdeveniment esportiu a mar obert, organitzat pel Grup d’Esports Nàutics (GEN) de Roses es van inscriure un total de 196 nedadors, dels quals mig centenar d’infants i joves ho van fer a la travessia curta amb una distància de 1.000 metres i la resta, dividits en federats i no federats, van disputar la travessia llarga de 2 km de recorregut.

“Estem molt contents per la participació i per la matinal esportiva que hem pogut viure un cop més a Roses” va manifestar el director esportiu del GEN Roses, David Miralta, per destacar que “en 85 anys d’història la Travessia s’ha dut a terme a diferents llocs, al port, sortint des de l’espigó del segon moll, ara, des de fa uns anys des de les portes del Grup Nàutic, la platja de La Perola, i cada any la gent ha respost ha participant massivament”.

Després de dos anys de pandèmia, aquest 2022 la Travessia de Natació de Roses s’ha desenvolupat amb total normalitat, tot i que “en temps de la Covid la Federació ens va

obligar a fraccionar la sortida per grups de nedadors, la qual cosa va anar molt bé pels propis participants en nedar més comodament i ara, passada la pandèmia, dividim la travessia llarga en dues: per nedadors federats i per nedadors populars”.

Quart memorial David Herruzo

Aquest és el quart any que la Travessia de Natació de Roses acull el Memorial David Herruzo, en homenatge “a la persona que va fer possible que el GEN deixés només de ser un club nàutic per ser també un club de natació, el qual actualment té més de 60 nedadors, alguns d’ells amb molta projecció”, va afirmar el president del Grup d’Esports Nàutics de Roses, Josep Mª Isern.

I el premi del Memorial David Herruzo, que s’atorga al primer soci del GEN Roses en arribar a meta, va ser per Aniol Oliver a la Travessia Curta, i per Pablo Domènech a la de 2.000 metres. Trofeu que va ser lliurat per Judit Costa, representant de la família Herruzo-Costa.

Tot seguit, l’alcalde de Roses Joan Plana, la regidora d’Esports, Vero Medina i el propi Josep Mª Isern van ser els encarregats de lliurar els trofeus als millors nedadors d’un total de 9 categories, a més del participant més jove i del participant més gran. En els parlamentsm l’alcalde de Roses va voler donar “les gràcies als organitzadors i participants per mantenir viva aquesta tradició, perquè es mantenen vives gràcies a la gent que hi participa, que li dona ànima i vida, i aquesta gent sou tots vosaltres, per tant, en nom del poble de Roses, un sincer agraïment a tots”.