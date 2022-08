El XXIII Obert Internacional d’escacs de Figueres Miquel Mas, s’ha iniciat aquest passat dijous a les 16:30 h a la seu original del Casino Menestral Figuerenc situada al carrer ample. 50 jugadors hi prenen part en els grups A i B i una 20a començaran dilluns 15 en el grup C per a jugadors i jugadores sub12.

Enguany el grup A compta amb 4 titulats Internacionals (el GM xilè Javier Campos, el MI xilè Luis Rojas, el MI colombià Jorge Gonzalez i la MIF Mònica Vilar). Entre ells se situen alguns dels principals favorits al títol. A les dues primeres rondes, en el grup A, els 2 primers juntament amb Leon Fanninger i Leo Valle, són els únics 4 que han aconseguit vèncer les dues partides. A la 1a ronda el jove ucraïnès Ilya Lemeshev va aconseguir entaular contra el MI Jorge González, mentre que el GM Javier Campos i el MC Àlex Pinsach, del Figueres, van tenir partides complicades contra Jordi Àlvarez i Emilio Jimenez respectivament. A la 2a ronda, Pinsach va cedir unes taules contra José Antonio Landa, a la taula 3. Al grup B només el veterà Miquel Ortí ha aconseguit els 2 punts i és líder en solitari, ja que a les taules 2 i 3 de la 2a ronda es van produir taules entre Arambulo i Bartra i entre el veterà Voegeli i jove de només 10 anys Quirze Pau. VIII Actiu Territorial de Figueres D’altra banda, aquest matí s’ha disputat la 8a edició de l’ActiuTerritorial de Figueres Memorial Albert Badosa, que és vàlid pel Circuit Gironí d’Escacs Actius. S’ha assolit la xifra de 58 participants, la més alta de les 8 edicions disputades a Figueres fins aquest moment. Hi ha pres part un Mestre Internacional (MI) i 4 Mestres catalans (MC), però cap d’ells s’ha fet amb la victòria sinó que aquesta ha estat, i de manera molt contundent per al jove de 15 anys Arnau Sànchez amb uns excel.lents 7,5 punts de 8. Segon ha estat el MC de l’Olot Jordi Triadú amb 6,5 punts i en tercer lloc ha quedat el MI del Figueres Jorge Gonzalez amb 6 punts. Han cvompletat els premis de3 la general Roc Boix i Ilya Lemeshev també amb 6 punts. El millor sub14 ha estat Pol Faixedas del Fornells i el millor jugadors més gran de 65 anys, Alfredo Caparròs de l’Olot. Els 2 primers classificats de cada tram d’elo han estat: Tram A, Luis Antonio Terry i Lluís Parals; Tram B, Marc Cros i Heribert Jurado; Tram C, Alfonso Pérez i Jordi Olcina; Tram D, Víctor Gili i Manuel Carrasco i Tram E, Adahara Carrasco i Carla Faixedas. El proper dimarts dia 16, a les 22 h es disputarà un altre torneig paral.lel, en aquest cas el II Torneig de Blitz sistema 960 o Fisher Random que es caracteritza per sortejar la posició inicial de la primera fila de peces, fet que anul.la gairebé completament la teoria d’obertures.