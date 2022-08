El corredor màster 50 del Club Ciclista Roses Olympia2 Sportful, Lluís Puigbert, ha aconseguit superar dos nous reptes d’altura en el continent europeu després d’haver-se preparat durant mesos per arribar amb les millors condicions possibles a aquestes fites. La primera aventura esportiva d’aquest estiu ha estat la Race Across France, obtenint la posició 35 de la general d’entre els 162 corredors participants.

Ha estat la seva tercera participació en la prova francesa, «sense cap dubte la més dura, per les males condicions meteorològiques i pel canvi de traçat amb nous ports que afegien més desnivell acumulat», relata.

Els seus 1.100 km i 23.500 m+ de desnivell acumulat de travessa pels Alps fins al Mediterrani, en la seva modalitat nonstop sense assistència, la fan una prova especialment complicada per l’autogestió que han de fer els mateixos esportistes dels seus temps de descans, alimentació i distribució del material.

Precisament la complicació en la gestió del temps de descans en aquesta edició per culpa de les adverses condicions climàtiques, van provocar que el ciclista empordanès dormís poc menys de quatre de les noranta-una hores que va tardar a completar el recorregut, la qual cosa li va comportar a l’últim dia «alguns problemes d’al·lucinacions i desorientació» que es van resoldre sense més complicacions amb el descans a l’arribada.

Sense massa temps per recuperar, Lluís Puigbert acompanyat aquesta vegada del també membre del Club Ciclista Roses, Mario Rabell, han participat en el Tour del Mont Blanc. Han hagut de superar un recorregut de 330 km i 7.800 metres de desnivell acumulat, rodejant el massís alpí, passant en un dia per França, Suïssa i Itàlia. Durant la prova han hagut de superar colls importants com La Forclaz, El Gran Sant Bernat, el Petit Sant Bernat o el Cormet de Rosselend entre altres.