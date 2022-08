El primer torn d’estiu del casal organitzat per l’Associació Cultural i Esportiva Jonquerenca, ACEJ, amb la col·laboració de l’Ajuntament, s’ha acabat i ha donat peu a l’inici de la segona part de l’activitat. Infants i joves del municipi i també de les poblacions veïnes han pogut gaudir de les instal·lacions esportives municipals durant un mes de juliol marcat per les altes temperatures i algunes restriccions preventives en els accessos als espais naturals. Tot i això, el balanç de les activitats dutes a terme durant aquest primer mes han estat «molt positives», segons la directora del casal, Anna Corpas.

«Els participants s’ho han passat molt bé amb totes les activitats que hem pogut fer, tant les esportives com les de tallers. Com que fem servir les instal·lacions municipals no hi ha hagut cap problema. La piscina ha estat la més utilitzada per tothom», afegeix.