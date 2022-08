Amb una Fluorcaminada, que ressegueix el camí que fan les dones del poble cada dia per a fer salut, Capmany obre, aquest divendres, una nova Setmana de l’Esport. La proposta, que s’allargarà fins al 20 d’agost, està plenament consolidada des de fa anys. «Hem aconseguit que molta gent s’hagi fet seva aquesta Setmana, que és molt intergeneracional, ja que no només està pensada per a la mainada i els joves, sinó que té molts al·licients per a totes les edats», explica l’alcalde Joan Fuentes.

La principal novetat d’enguany és l’estrena de la nova zona esportiva de l’Olivaret, situat a prop de l’antic Sindicat, a la part alta del poble. «És un espai públic que té molta potencialitat, a hores d’ara ja hi tenim dues pistes de petanca i una de calistènia. L’estrenarem oficialment aquest dilluns amb una demostració i una competició de les dues especialitats». L’Olivaret s’afegeix als equipaments municipals de la pista poliesportiva i la piscina. «Volem que sigui una zona oberta a tothom i amb nous al·licients. La intenció és afegir-hi una pista de mides reduïdes que complementi els equipaments que ja tenim», afegeix l’alcalde. A més d’aquesta pista poliesportiva, en aquest espai també hi haurà una nova pista de pàdel, els fonaments de la qual ja estan fets per tal que ben aviat sigui una realitat en aquesta nova zona d’equipaments públics. La Setmana de l’Esport utilitza diversos emplaçaments per a no concentrar totes les activitats en un mateix punt, encara que algunes tenen la seva seu ben definida, com és el cas de la natació o el ioga, que es fan a la piscina municipal. Proves i concursos La tarda de jocs de taula es farà a la plaça del Fort i la plaça Major acollirà el tennis taula, la màster class de dansa urbana de les DME Mirrors o el concurs de la persona més hàbil del poble. L’Olivaret serà la seu del campionat interplanetari de bitlles catalanes i a la pista poliesportiva s’hi fa el concurs de triples i la Gimcapmanyenca. La Setmana es clou el dissabte 20 d’agost amb un sopar popular amb repartiment de trofeus i ball amb Summer Dance i Dj.