Una quarantena de socis de la Unió Esportiva Figueres van assistir, la setmana passada, a l’assemblea general de l’entitat. L’acte, celebrat al Cercle Sport, va servir per a aprovar un pressupost de 649.000 euros per a la temporada que està a punt de començar. Entre les novetats hi ha un nou carnet gratuït de soci infantil. El president, Narcís Bardalet, va anunciar que el canvi de gespa de l’Estadi de Vilatenim està previst per a finals d’any, per a aprofitar la parada nadalenca i no entorpir la marxa de les competicions.

«Des que vaig arribar, el 2019, hem sanejat el club –partíem de més dèficit–, l’hem feminitzat... Demano confiança, intentarem fer les coses ben fetes, però el que vull és pacificar el club i ser un ambaixador de la Unió», va dir Bardalet als assistents.