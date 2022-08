Segons informa el Diari Digital ViladeRoses, la Travessia Roses-l’Escala-Roses de Vela que va recuperar ara fa 11 anys el GEN Roses després de molts anys sense celebrar-se s'ha fet a mar un any més. Per aquest motiu s'ha creat un premi Vintage especial per recordar aquesta efemèride.

Aquesta dissabte dia 6 d'agost, doncs, es va celebrar la onzena Travessia Vela entre Roses i l’Escala, i la tercera que té com a punt de sortida i arribada, la Vila de Roses.

I aquesta nova edició ha estat marcada per la manca de vent, “sí, ha estat un dels anys en el que hem tingut menys vent a causa del comportament estrany de la climatologia, la qual cosa ha fet que els vents tèrmics típics de l’agost no s’hagin donat degut a que l’aigua està tant calenta que no es genera el diferencial tèrmic necessari”, va afirmar el director esportiu del GEN Roses, David Miralta.

És a dir, que els participants a la Travessia han navegat amb una força de vent màxima de 10 nusos, el que va provocar que durés molt més del previst, “l’any passat el primer classificat la va fer en 1 hora i 31 minuts i aquest any el primer ha necessitat 3 hores i 15 minuts”.

Fins i tot, durant l’entrega de trofeus, que es va portar a terme a les 17 hores, va ser quan va arribar l’últim navegant, invertint un temps de 5 hores i 45 minuts.

Com es tradició, un cop deixada enrere la pandèmia, tots els navegants van poder gaudir d’una fideuada, després de la qual es va fer el lliurament de premis que va anar a càrrec del fundador del Grup d’Esports Nàutics de Roses, Pere Vicens, de la filla del primer president del GEN, Eloi Borràs, de l’actual, Josep Mª Isern, i de la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Roses, Vero Medina.

Durant l’acte, Pere Vicens va voler recordar que “el GEN Roses existeix gràcies a la voluntat d’un grup de gent que va dir en el seu moment que a Roses havia de ser, sí o sí, un club de d’esports nàutics després de la dimissió en grup de les persones que portaven el club de vela que hi havia abans”.

Per la seva part, la regidora d’Esports va agrair “l’esforç que any rere any fa el GEN Roses en organitzar aquests esdeveniment com la Travessia Roses-l’Escala-Roses i la resposta per part del navegants en participar-hi”.

Palmarés de la Travessia Roses- l’Escala – Roses 2022: