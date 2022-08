Francesco Bagnaia és el nou vencedor del Gran Premi Monster Energy de Gran Bretanya al circuit de Silverstone. No ha estat pas a la sortida, però, que ha aconseguit el lideratge, ja que el Poleman, Johann Zarco aconseguia mantenir la posició i s'escapava del grup amb tres segons d'avantatge sobre els seus perseguidors. Però una caiguda l'ha deixat fora de la cursa, i de la primera posició.

L'empordanès Maverick Viñales, que havia perdut la posició en què sortia, caient fins a la sisena posició després d'estar a punt de tocar-se amb el líder del campionat a la sortida. Quartararo assolia la segona posició, però havia de servir una penalització long lap que arrossegava del seu abandó a Assen. Això posava el francès al punt de mira de Viñales, que no semblava poder avançar la Yamaha. Però a falta de deu voltes, el pneumàtic tou del darrere del vigent campió mostrava un desgast superior, i el pilot d'Aprilia s'ha tret un as sota la màniga, i ha aconseguit avançar-lo, i escalar fins a la segona posició, en la qual ha acabat.

Un altre dels pilots que ha tret l'as de la màniga ha estat l'itàlia Enea Bastianini, que ha protagonitzat una gran remuntada de l'onzè lloc al quart, a les portes del podi. Ha superat, d'aquesta manera, el seu contrincant en la lluita pel segon seient de la Ducati oficial l'any que ve, Jorge Martín, que ha quedat just per darrere seu. El pilot del Pramac també estava fent una bona remuntada, però no ha pogut batre el ritme de La Bestia en les darreres voltes.

El podi ha quedat tancat per l'australià Jack Miller, que, tot i caure un parell de posicions en les primeres voltes, ha pogut reprendre l'estela del pilot de roses.

Aleix Espargaró, que venia tocat d'una caiguda als lliures ha aconseguit minimitzar danys amb el seu rival al campionat, i només ha perdut un punt amb Quartararo, després de quedar just darrere el francès, tot i un intent d'avançar que ha provat de materialitzar en els últims revolts.

Pel que fa als pilots de Suzuki, Mir ha patit una caiguda a la corba 7 a vuit voltes del final, i Rins no ha quedat lliure de problemes, ja que el seu ritme ha caigut a marxes forçades, fent que el pilot passés de la quarta posició a la setena, just per darrere del portuguès Oliveira.

Tancant el Top 10, l'italià Marco Bezzechi, i més enrere, Binder, Marini, i les Honda de Nakagami i Pol Espargaró en tretzena i catorzena posició, amb Morbidelli just darrere, Dovizioso, que ja ha anunciat la seva retirada després del gran premi de San Marino (serà substituït per Cal Crutchlow la resta de la temporada), Àlex Márquez, Gardner, Bradl, Binder, i el darrer, Raúl Fernández.

S'oficia, doncs, la tornada de MotoGP després de l'aturada estival, i ho fa amb una lluita pel mundial que continua molt intensa, i on sembla que torna Bagnaia, que es col·loca a 27 punts d'Aleix Espargaró. Quartararo, però, manté el català a 22 punts de moment. Maverick Viñales, per la seva banda, s'apropa cada cop més a la vuitena posició de Rins, i es posiciona a només 2 punts del seu compatriota.