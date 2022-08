La majoria de components d’aquesta entitat castellonina fa molts anys que ja viuen a Catalunya i els seus fills han nascut i crescut aquí, però continuen enamorats d’un esport que els recorda els seus països d’origen, l’Índia i el Pakistan. Els integrants del King Cricket Empuriabrava els agrada molt reunir-se els diumenges per mantenir la forma física i disputen la lliga catalana, competint a Primera Divisió.

Aquest esport originari d’Anglaterra i totalment estès a l’Àsia es disputa en un terreny de joc el·líptic en el qual s’enfronten dos equips d’onze jugadors. «El criquet ens encanta, els anglesos el van fer arribar a l’Àsia fa molts anys i nosaltres el vam adaptar, ens agrada molt competir» ens explica el president del Club d’Empuriabrava, Ali Hasan.

El club utilitza les instal·lacions municipals d’Empuriabrava des de fa temps i la majoria de material que fan servir és originari del seu país. L’Ali ens explica que «quan algun dels integrants viatja porta material nou». La pilota és molt particular, consta de set capes de diferents materials. «La mida és similar a la d’una pilota de beisbol, però és més compacte, està feta de cuir i a l’interior hi ha diferents capes de plàstic» relaten des del club.

Amb els companys de l’equip, encara veuen partits de criquet per la televisió: «Ens reunim plegats per veure el campionat d’Àsia quan s’enfronten Sri Lank, Afganistan, Pakistan, l’Índia i Bangladesh, gràcies a les xarxes socials i a canals d’internet podem seguir l’esport del nostre país» ens comenta l’Ali Hasan, originari de la ciutat de Gujrat.

El seu equip juga com a local al camp d’Empuriabrava i competeix a la Primera Divisió. A Catalunya ja fa uns anys que es va instaurar aquest esport, però no va ser fins a l’any 2008 que es va organitzar una competició de forma oficial a Tarragona. Al cap de dos anys de competir amb equips del territori, el 2010 es va formar la Federació Catalana sota la presidència de Robert Masih Nahar. En aquesta unió de clubs es van ajuntar una trentena d’equips d’arreu del territori català.

Diferents localitats

El Club d’Empuriabrava es troba sovint per disputar partits i està format per jugadors de diferents localitats, com Castelló d’Empúries i Empuriabrava, Figueres, Olot, i Ripoll. Els integrants d’aquesta temporada són Ali Hasan, Tariq, Sohail, Shehzad, Kamran, Sathi, Sajed, Omer, Afzal, Joni, Yuvraj, Perit, Vicky, Toseeq, Nasir, Tasawar, Saleem i Nadeen, Zain.

Volen continuar creixent: Els petits també

esPer poder transmetre aquesta afició als més joves, els jugadors del King Cricket Club d’Empuriabrava, la majoria dels quals tenen entre 25 i 40 anys, animen els seus fills a anar a veure els partits que disputen al camp. La setmana passada, l’equip s’enfrontava al Punjab Warriors i els més petits s’ho miraven amb molta atenció. «En volen aprendre i hi posen molt interès, però encara són molt petits i han d’anar amb compte de no fer-se mal amb la pilota, que és molt forta» afegeix el president del club.