Guillem Pascua va començar a jugar a bàsquet l’any 1995 amb l’Adepaf. Allà hi va fer tota la seva etapa formativa fins que, per motius laborals va jugar unes temporades a Girona. La temporada 2014 fitxa pel CB Salt, club en el qual va jugar fins a l’any 2017. Allà va coincidir amb l’entrenador gironí Èric Surís i jugadors com Xevi Torrent i el pivot de Vilabertran, Xavi Montalat, competien a EBA. Una temporada més tard, l’any 2017, va fitxar pel Bàsquet Girona. Fins que va decidir tornar a casa la temporada 2018-2019.

A Figueres, en Guillem va tenir entrenadors com en Carlos López, «El vaig tenir molts anys, va ser el que em va pujar al primer equip quan era júnior de primer any, aquella època el sènior jugava a Copa Catalunya». Enguany és l’encarregat de la coordinació de l’UCAP, prepara els horaris i dirigeix els entrenadors i entrenadores del club. La temporada que ve la generació del 2009 de l’UCAP competirà a Interterritorial. «Ens van oferir competir a preferent B, però vam creure que seria un pèl massa pel nostre equip, bàsicament perquè l’equip continua evolucionant i no cal córrer tant». Aquesta generació de jugadores és la segona del club de Peralada, i la primera fornada de jugadores sortides de la Ceba-Campionat Escolar de Bàsquet Adepaf . Dins aquest equip hi ha jugadores que havien anat al Pallach, al Sant Pau i al Carme Guasch. Aquest any a Peralada s’incorpora a l’staff tècnic la preparadora física Montse Gallegos, amb una llarga experiència a les pistes de bàsquet d’arreu. Recentment, ha estat amb la selecció espanyola u17 que va quedar subcampiona del món. També han fitxat a Àngels Llauró i Sibil·la Leal que se sumen als entrenadors de la casa, Albert Geli i Blanca Padrosa i unes quantes de les jugadores del club faran d’ajudants. «Aquesta és la filosofia de club que volem mantenir per continuar endavant», declara Guillem Pascua. A hores d’ara, el club està fent les seves primeres passes, però la intenció és continuar remant en la mateixa direcció perquè d’aquí a uns anys es pugui crear un primer equip. «A mi personalment m’agradaria que les jugadores de l’actual u16 siguin les primeres a vestir-se la samarreta de l’UCAP en categoria elles han sigut la primera generació i s’ho mereixen», acaba dient Guillem Pascua.