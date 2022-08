L’equip d’Extratime Girona, dirigit per Meri Buil, va tancar el passat divendres la segona edició del Campus Xavi Rey a Llançà. Després d’unes temporades complicades per culpa de la pandèmia, aquest estiu el bàsquet ha tornat amb força a la localitat de Llançà. «Aquest és el segon estiu i n’estem molt contents, hem doblat el nombre d’inscripcions i hem hagut de dir prou per a l’espai físic del qual disposem, no podem encabir més jugadors a les instal·lacions» ens comentava l’exjugadora professional de bàsquet formada al GEIEG. La seva filosofia és clara, «l’actitud no entén d’excuses. Només amb treball i esforç arribaràs a la teva millor versió». La seva manera de treballar és metòdica, «a primera hora fem un treball conjunt amb tots els jugadors i jugadores del campus, llavors ens organitzem per grups d’edat i nivell fent estacions de treball entre 20 i 25 minuts» ens comentava Buil. L’equip d’entrenadors ha sigut: Joel Obré, Dani Vives, Aldo Figeac, Martí Riera, Laia Moya, Rut Ulrich, Alba Riera, Adrià Vilagran i Núria Mitjanas.