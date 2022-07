«La meva feina és la d’ajudar als clubs, he de donar solucions»

Manuel Nuñez Palomares és sotsdelegat de la Federació Catalana de Futbol a l’Alt Empordà. És un home de futbol. Fa molts anys que sap com es gestionen els clubs i la seva experiència en diferents entitats i a la Federació Catalana de Futbol li permet veure les coses des d’una altra perspectiva. Formava part de la candidatura de Joan Soteras, que va guanyar les eleccions el mes de maig

Amb la seva arribada, s’ha fet efectiva l’obertura de forma oficial de la seu de la FCF a Figueres. La seva principal funció és ajudar els clubs de l’Alt Empordà en tots els problemes que tinguin al llarg de la temporada, sent més propers. Formava part de la candidatura de Joan Soteras que va guanyar per 27 vots a la de Talavera el mes de maig passat. La seva figura és primordial per facilitar les coses als clubs de futbol. Des de realitzar gestions administratives fins a agilitzar l’ajuda burocràtica.

Quants anys fa que està vinculat al futbol, Manuel?

Uf... Fa molts anys, vint-i-cinc o més, no ho recordo... Vaig començar a la Jonquera, a la junta i ajudant en tot el que feia falta. Més tard vaig estar a la Salle de Figueres.

Vostè havia sigut jugador i entrenador abans?

Sí! Havia jugat de jove, però llavors no vivia a Catalunya, jo soc de Castilla La Mancha, de Ciudad Real. Quan vaig arribar a Figueres per qüestions de feina, vaig estar vinculat a la Jonquera durant nou anys, seguidament cinc anys a la Salle de Figueres com a president i posteriorment vaig estar 3 anys de directiu al Figueres, ajudant només amb temes federatius, jo ja era subdelegat de l’Empordà durant aquells anys.

Això són molts anys de futbol... què li ha aportat aquest pas per diferents clubs? Segur que l’experiència acumulada l’ajuda ara a veure-ho tot més clar...

Sí, exacte. El pas del temps et fa adquirir una experiència que és molt enriquidora. Potser allò que abans feies d’una manera ara ho veus d’una altra forma millor i més resolutiva pel dia a dia dels clubs. És molt complicat gestionar-ho tot i has de tenir moltes ganes d’ajudar i no decaure. Recordo l’etapa de la Salle on feia moltes hores, ho portàvem tot entre dues persones i era molt sacrificat, havíem arribat a tenir 170 jugadors, això requereix un gran esforç.

Quina és la seva principal funció com a sotsdelegat de la FCF?

La meva feina és la d’ajudar als clubs. He de donar solucions. Fa molts anys que estic vinculat al món del futbol i ja sé quins són els problemes del dia a dia d’una entitat esportiva. La meva responsabilitat és facilitar les coses a la gent del futbol, des dels tràmits burocràtics com les gestions administratives. Abans no teníem aquesta seu a Figueres i els clubs havien d’anar a Girona a fer aquestes gestions, amb l’obertura d’aquesta seu tot s’agilitzarà i no caldrà baixar a Girona.

Es refereix a un tema de gestió de fitxes federatives?

No, això ja està molt avançat, s’ha fet molt bona feina des de fa anys i ja es gestiona telemàticament. La meva figura és la d’oferir solucions a les preguntes i dificultats que puguin tenir els clubs. Per exemple, quan els clubs gestionen les subvencions que reben han de presentar documentació original, des d’ara ho poden fer aquí i no s’han de desplaçar a Girona. Això és un avantatge.

Des de la seva posició com a membre de la FCF, què en pensa de la situació de categories com 2a Catalana de la temporada passada?

Aquests subgrups es van crear per sostenir la situació de la pandèmia... La societat no estava preparada per afrontar una problemàtica com aquesta, ni estava previst cap forma de combatre aquesta dificultat. Tot el que va fer la Federació Catalana de Futbol va ser per intentar continuar fent esport sense perjudicar a ningú, però va ser molt complicat. A 2a Catalana no es podien fer grups de 22 equips, la competició s’hauria allargat massa... Amb els subgrups es va mirar d’equilibrar la competició.

Amb la nova Super Lliga Catalana s’ajudarà els clubs?

Aquesta iniciativa està pensada pel bé del futbol català. Per ajudar als clubs perquè estiguin preparats abans de pujar a 3a RFEF.

Però un equip que quedi en 6a posició, ni pujarà a 3a RFEF ni a la Superlliga Catalana, es quedarà a 1a, però hi haurà una categoria més, serà com un descens, això ajuda als clubs petits?

Quan hi ha una nova normativa, i s’afegeix una categoria hi ha un procés d’adaptació. Sincerament, crec que això és pel bé del futbol català. Hi ha estadístiques que demostren que molts dels equips que pujaven a 3a RFEF baixaven l’any següent perquè segurament no estaven prou preparats.