La xarxa de vies verdes de les comarques gironines han sumat 41 quilòmetres més amb quatre rutes noves que s'han fet entre la primavera i l'estiu d'aquest any i que han suposat una inversió de 4,8 MEUR milions d'euros (MEUR). En concret, són els trams de la Vall d'en Bas, el Pla Gironès Sud (Fornells-Campllong-Sant Andreu Salou-Cassà de la Selva- Llambilles), les Masies (Aiguaviva-aeroport/Vilobí d'Onyar) i l'enllaç de la Ruta del Carrilet amb la Ruta del Tren Petit (Calonge i Sant Antoni amb Castell-Platja d'Aro). La xarxa compta actualment amb uns 280 quilòmetres i l'objectiu és incorporar-ne 14 més en els pròxims tres anys.

Aquestes quatre rutes han estat possibles gràcies al finançament provinent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) gestionat per la Generalitat de Catalunya, a les aportacions de la Diputació de Girona i dels municipis implicats i a un ajut per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.

Segons han concretat el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i el president delegat del Consorci de les Vies Verdes, Eduard Llorà, les noves rutes s'emmarquen en un context de creixement de les vies verdes a la demarcació per afavorir la connectivitat sostenible i, també, el turisme familiar i esportiu. Per això, les actuacions s'han inclòs en els objectius de desenvolupament sostenible específics de l'eix prioritari quatre: inversions per afavorir el pas a una economia baixa en carboni a tots els sectors, i dins el subobjectiu de foment de la mobilitat urbana sostenible.

Noguer ha ressaltat que amb actuacions com aquestes la corporació referma el compromís amb l'objectiu de "teixir una xarxa de camins que vertebrin el territori i que siguin una referència en la mobilitat sostenible i saludable intermunicipal": "En els dos últims anys, el mapa de rutes per als senderistes i els ciclistes a la nostra demarcació ha crescut en 170 quilòmetres".

El pressupost total de les obres dels quatre projectes ha estat de 4.846.119,94 euros. Llorà ha destacat l'evolució de les vies verdes de Girona, que van començar amb una xarxa de 110 quilòmetres gestionats pel Consorci el 2004 i ha passat als 280 actuals.

Llorà ha avançat també les actuacions d'ampliació i millora de rutes previstes per als propers anys, gràcies a un ajut dels Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos para entidades locales (PSTD), finançats amb el fons europeu Next Generation, que atorga 3,5 MEUR al Consorci de les Vies Verdes i que suposa gairebé el 100 % de finançament. L'execució de les actuacions es reparteix en tres anualitats i finalitzarà el 2024.

El nou pla preveu divuit actuacions, cinc de les quals suposen la construcció de nous trams de via verda a diferents punts de la geografia gironina, vuit són de millores en vies verdes existents, quatre estan relacionades amb un projecte de difusió i promoció de les vies verdes existents, i es preveu una altra actuació que inclogui l'assistència externa de suport en la gestió de la subvenció.

Les actuacions que impliquen la construcció i adequació d'infraestructura turística permetran crear 14 quilòmetres de noves vies verdes, amb un cost projectat de 3.230.253,14 euros. També es reforçarà la senyalització i s'ampliarà l'enllumenat públic en alguns trams, i es realitzaran diverses accions de promoció.