A mesura que es va acabant la temporada, el club de Vilafant ja treballa per organitzar el torneig u13 de bàsquet. Enguany se celebrarà la 5a edició d’un torneig que ja és un referent del bàsquet. Els dies 9, 10 i 11 de setembre, el Pavelló Joel González rebrà equips d’arreu del territori de la categoria infantil –de primer any–. Les dates coincideixen amb el torneig u12 del Bàsquet Nord, que la setmana anterior també omplirà les pistes de l’Empordà de bàsquet formatiu. El president del club, Jordi Mallorquí, remarcava la importància de tenir un torneig d’aquesta magnitud al poble i en destaca els seus orígens. «El fet que aleshores, l’any 2017, només existís un torneig de referència en tota la província, com era l’u15 de Santa Coloma de Farners, va ajudar a voler fer un torneig de nivell a la zona» ens explica Mallorquí.

5a edició

«Crec que encara ningú és conscient de la magnitud del torneig que muntem amb els pocs recursos dels quals disposem. Estem molt contents de la germanor que s’acaba fent entre els clubs durant el torneig i del nivell de joc que hi ha. Si t’agrada el bàsquet, et pots asseure a una cadira i mirar 5 partits seguits sense avorrir-te» ens comentava Descamps, jugador i entrenador del club. «Crec que per als jugadors del club és una gran experiència, tens l’oportunitat de jugar contra els millors, fet que difícilment es repetirà. Si tens sort, d’aquí a uns anys potser veus un d’aquests jugadors a les pistes d’ACB i podràs dir que t’hi has enfrontat. També ha de servir per posar-te a lloc i veure que encara tens molt per millorar» afegeix Descamps, organitzador del torneig juntament amb Quirze Casteys. En categoria masculina hi seran FC Barcelona, Joventut de Badalona, València Basket Club, Sabadell BQ Vallès, UE Mataró, Sant Nicolau, Next (combinat internacional), CB Boet Maresme, HAKRO Merlins Crailsheim, Bàsquet Manresa, Basket Almeda i Bàsquet Vilafant.

En categoria femenina els equips participants seran els següents: Valencia Basket, FSA Bàsquet Femení Sant Adrià, Sabadell BQ Vallès, UE Mataró, Manresa CBF, SESE, CENG, Jet Terrassa, CB Boet Maresme, CB. Cornellà i Bàsquet Vilafant.