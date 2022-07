A Peralada jo ho tenen tot a punt per posar fil a l’agulla a la temporada. El pròxim dia 1 d’agost l’equip xampanyer iniciarà la pretemporada de manera formal. La setmana passada l’equip de Miquel Àngel Muñoz, ben col·locat al terreny de joc, van contenir com van poder tots els intents del Girona en el primer part de preparació. El matx va acabar en empat sense gols i els de Peralada van donar-se per satisfets amb aquesta prova davant d’un conjunt de Primera. L’equip xampanyer compta amb les altes del porter Ian Doré, que torna al club després del pas per la Jonquera. En la línia defensiva l’equip s’ha reforçat amb Carles Puig, Carles Gallardo, Pere Espuña i Santi Varese. El mig del camp Biel Font i Gelmà i Pol Gómez han renovat pel club. Les incorporacions de Méndez, Gómez Domingo Berlanga i Marc Pijuan completen la línia a l’espera de saber què passarà amb Ritxi i Juvanteny. A la davantera l’equip s’ha reforçat amb Marc Nierga, Moha Abouhafs i Joan Tomás i Marc Medina han renovat.

La Unió Esportiva Figueres ha confeccionat una plantilla amb molts bons noms per jugar l’any que ve a 1a Catalana. Han fitxat a molts jugadors formats al club, i d’altres amb passat a la Unió com: Josu Currais (Peralada), Xavi Ferrón (Olot), Eric Pimentel (Vilassar de Mar), Maxi Rosales (Ascó), Iker Díaz (Eibar B), Jam Baldeh, Albert Quintanas ‘Quinti’, Albert Genís i Ayoub Jaaidi (l’Escala), Sergi Ferrusola Ferru (Banyoles), Angel Blanco i Joan Tubert (Palamós) i Gabi Rusu i Joan Casabó (Figueres Juvenil). La plantilla continua amb les renovacions de: Pepu Soler (torna de la cessió al Banyoles), Rami, Pau Tubert, Jorge Torres, Marc Reñé, Pol Blay, Pol Tarrenchs, Ivan Pérez i Mario Mendoza. A l’Escala també estan fent una molt bona feina «per fer créixer el club», tal com deia Arnau Sala la setmana passada al Setmanari l’Empordà. A la porteria Nacho Ferreti i Isac Lucas lluitaran per la titularitat. A la línia defensiva el club ha fitxat Abde, Pol Bastidas, Nil Congost i Joaquim Rodríguez Quimo. A més a més s’ha renovat a Alex Sánchez, Nfamoussa Sangare i Zouhair Moustakim. Al mig del camp l’equip ha incorporat a Júnior i ha renovat a Ignasi Massó, Marc Bech i Pep Vergara. Encara no se sap què passarà amb l’interior Baldeh. A la davantera l’equip s’ha reforçat amb Roger Fortuny. L’equip d’Arnau Sala començarà la pretemporada el dijous 28 davant el Barça Atlètic a dos quarts de vuit del vespre.