La Unió Esportiva La Jonquera va retre homenatge el passat divendres a dos mites del futbol regional abans del matx de pretemporada contra el Barça Atlètic. El partit es celebrava dins el marc del centenari de l’entitat. No sempre es fan cent anys i l’ocasió s’ho valia. Josep Serra –exjugador del club i expresident de l’entitat entre el 1992 i el 2014– i Esteve Pous fundador i president durant 25 anys de la Penya d’Amics del Barça de La Jonquera, van ser homenatjats abans del matx amb les seves famílies presents. El partit es va disputar al Municipal de Les Forques i va acabar amb el contundent resultat d’ a 8 per l’equip de Rafa Márquez, que ha agafat les regnes del filial blaugrana recentment. Els gols es van marcar a la segona meitat, on el FCB es va mostrar molt superior. El local Edgar va marcar l’1-1 al minut 43.