Després de l’aturada per la pandèmia el torneig de Futbol Platja de Roses es va tornar a disputar com en les grans ocasions. El 16 de juliol passat, el camp del passeig va tornar a vibrar amb els partits d’aquest esport que ha generat tant rebombori a Roses. En aquesta edició hi ha hagut un petit canvi en l’organització d’aquest esdeveniment esportiu "La proposta que es va tirar endavant des del Govern de la Vila va ser que cada club de futbol del poble –AE Roses, Base Roses i Roses City– fos capaç de tirar endavant aquest torneig amb el suport de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Roses" ens explica la regidora de joventut i esports, Verónica Medina.

Aquesta ha estat la 24a edició d’aquest mític torneig i l’AE Roses ha estat el club encarregat d’organitzar-lo aquest any. "Des de l’Ajuntament consideràvem que s’havia de celebrar aquest torneig tant si com no, és per això que vam fer un sorteig amb els clubs de Roses per recuperar el ritme esportiu i tot el retrobament amb tota la gent del nostre municipi" recalca la regidora d’Esquerra Republicana de Catalunya, Verónica Medina.

Aquesta edició va comptar amb 6 equips i l’AE Roses va organitzar el campionat amb l’ajuda de l’Ajuntament. "La part logística, des de la instal·lació de les grades, com el transport del material com les porteries va anar a càrrec de l’Ajuntament. Nosaltres entenem que és complicat reenganxar-se a l’esport després d’aquesta aturada per la pandèmia, però valorem molt l’esforç que s’ha fet" explica Medina. Des de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament se celebra la implicació de l’AE Roses en aquesta edició. "L’esforç i empenta ens fan sentir orgullosos i animem la resta de clubs a continuar endavant durant els anys que venen" comenta Verónica Medina.