«El FC l'Escala vol fer un pas endavant, fent una bona estructura»

Arnau Sala estarà acompanyat d’Antonio Sánchez com a segon entrenador a la banqueta del FC l'Escala. Joan Ureña serà l’encarregat de la preparació dels porters de l’equip blaugrana. El club anunciarà pròximament la incorporació d’un preparador físic, fent un pas més en l’estructura de l’estaf tècnic.

El de Sant Fruitós arriba a l’Escala amb moltes ganes de treballar i ajudar els joves. Arnau Sala es declara un apassionat del futbol.

El mercat de fitxatges d’aquest any ha anat com una fletxa. Entre vosaltres i el Figueres hi ha hagut molt moviment a les plantilles, com el cas d’en Jam i l’Albert Quintanas o en Marc Bech.

Sí, nosaltres també hem fitxat jugadors joves i d’altres amb més experiència. Potser la diferència entre els dos clubs és que nosaltres hem fitxat jugadors que creiem que són vàlids per la categoria, i ells ens han fitxat jugadors que volíem renovar i no s’han volgut quedar. Ja sabíem que el Figueres faria un equip molt competent per jugar a 1a Catalana i segurament tindran millor plantilla aquest any. Però nosaltres estem molt contents amb la plantilla que tenim i n’estem orgullosos.

El Figueres proposarà un joc vistós i voldran ser protagonistes del partit, quin estil de joc proposareu a l’Escala?

Jo crec que els dos equips podran competir bé, òbviament. Nosaltres també voldrem competir, ara bé fins que no comenci tot no sabrem com aniran les coses. Evidentment, els equips de la província de Girona ens coneixem tots molt bé, però amb la resta no tant i haurem d’estar a l’expectativa.

Tot sembla indicar que aquest any a 1a Catalana la lliga estarà molt competida.

Sí, exacte. Amb el canvi del sistema de competició tothom voldrà ser a la part alta de la classificació. La permanència estarà molt lluitada i per això mateix molts equips han fet un gran esforç per confeccionar les plantilles, que segurament no haurien fet sense aquest canvi en el sistema de competició. Personalment, crec que serà un curs molt igualat.

Què en pensa d’aquest canvi en el sistema de competició?

Doncs, sincerament no l’entenc gaire, no acabo de veure quin sentit té. Si quedes sisè classificat, baixes de categoria encara que et diguin el contrari... És per això que tothom intentarà estar a la zona alta de la classificació. Quan quedar a mitja taula, per a molts equips és considerat fer una bona campanya, aquest any no passarà perquè es pot baixar de categoria. Personalment, crec que no han tingut en compte els clubs i és per aquesta raó que tots els equips s’han volgut reforçar moltíssim per mantenir la categoria aquest any.

Ja fa uns mesos que va acabar la competició 21-22. En categories com 2a catalana es va haver de readaptar el sistema de competició per la pandèmia i es van fer uns subgrups una mica complicats... Creu que des de la FCF s’ajuda prou als clubs de futbol regional perquè puguin aixecar el vol?

Doncs jo no ho sé... Jo no estic a les reunions de la federació. Potser hi ha alguns arguments que a mi se m’escapen que si me’ls expliquessin els podria entendre i em convencerien. Jo com a part implicada només en el joc, en jugar i entrenar, a mi totes aquestes històries em semblen ganes de marejar la perdiu. Els interessos que hi ha al darrere tampoc els conec, m’ho haurien d’explicar molt bé perquè l’any que ve un equip que quedi en sisena posició pot baixar de categoria clarament.

Amb aquesta nova Superlliga Catalana tot s’ajustarà més. S’iniciarà a partir de la temporada 2023-2024, com veu aquesta iniciativa?

Doncs sí, tot s’ajustarà més i veurem una temporada molt igualada. Personalment, no ho acabo d’entendre, t’hauràs de gastar més diners per viatjar i no ho veig clar. Potser hi ha arguments que no acabo d’entendre, però sense entrar en profunditat em sembla una mica absurd, crec que s’hauria de contactar amb els equips petits per anar més bé.

Parlem de futbol. Com afronteu la temporada 22-23 a l’Escala? Quin joc proposareu?

Mira... Fa molts anys que em dedico a aquest esport. Jugarem el que puguem i al que ens deixin. El que digui que jugarà a «nosequè» que m’ho digui en Guardiola o que m’ho digui el Barça... Nosaltres tenim una idea de joc, evidentment... Intentar ser protagonistes, intentar tenir la pilota i ser ofensius, però al final jugarem al que puguem i al que ens deixin, la nostra intenció serà la de fer un futbol atractiu, això però, és la intenció de tots els equips. Jo no conec cap entrenador que digui: «Anem a jugar lleig i que la gent s’ho passi malament». Però després no hi ha més remei de fer el que pots, això està clar. Hi ha molt pocs equips que puguin decidir a què volen jugar i llavors ho portin a la pràctica, i l’Escala no serà un d’ells. Evidentment, volem fer un joc atractiu perquè és el que ens agrada, però si els resultats no surten com volem, haurem de canviar.

Vostè que ha jugat a l’elit i ara està a les banquetes, creu que el millor és entrenar jugadors joves?

A mi el que més m’agrada és jugar. Ara entreno perquè no puc jugar i m’agrada molt entrenar perquè m’agrada ajudar els jugadors joves. M’agrada perquè crec que puc ajudar els jugadors joves, veus la millora immediatament, amb un jugador professional costa més. Crec que els puc ajudar i per mi això és una satisfacció, és una feina molt agraïda.