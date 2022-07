Cursos d’estiu del Consell Esportiu de l’Alt Empordà: El futur en mans dels joves

Fa unes setmanes a l’exterior de La Cate de Figueres s’inaugurava un mural a la paret principal, obra de Jordi Mitjà i Manel Gràvalos. Hi diu això: «L’ofici més vell és escampar coneixements. Una mena d’oficiar el desfici pels altres. Els aprenents». Figueres i l’Empordà sempre ha estat un país d’esportistes, futbol, bàsquet, voleibol, gimnàstica rítmica, atletisme, tennis, patinatge, dansa, tennis taula, arts marcials, rugbi... la llista pot ser interminable, però el que és segur és que l’esport et pot ensenyar uns valors per poder créixer i fer-te gran que no trobes a gaires llocs. Per aquesta raó des del Consell Esportiu de l’Alt Empordà ja fa anys que s’organitzen aquests cursos per iniciar-se en el món de l’esport.

Aquests cursos d’estiu agrupen a joves de diferents edats. Per una banda, s’organitza el curs de monitor i dinamitzador esportiu, adreçat a joves menors de 18 anys. També es porta a terme el curs de Valors en l’esport que serveix de complement per aquesta formació esportiva. Aquests cursos s’imparteixen des del dia 4 de juliol a l’Escola Joaquim Cusí i hi ha una part teòrica i una part pràctica per a tots els alumnes. El curs d’enguany està dirigit per Lluís Hernández format en CAFE i entrenador de futbol, i en Pau Carbonell, és l’encarregat del curs de Valors en l’esport. «Volem oferir unes sortides a joves i també a adults, tot i que, ara a l’estiu els cursos que organitzem estan destinats als adolescents que han acabat l’ESO i que per raons d’edat no poden treballar o no han trobat feina i volen començar a iniciar-se en la formació d’àmbit esportiu, amb la titulació mínima que es requereix per poder fer de monitor o entrenador», ens assegurava Albert Sala Velasco, del Consell Esportiu de l’Alt Empordà. Enguany aquests cursos acrediten als joves amb un títol i entraran al ROPEC – el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya–. D’aquesta manera, quan els joves que hagin obtingut el títol podran treballar durant l’any exercint de monitors o bé als estius en casals esportius. Dins el programa del curs de monitor i dinamitzador esportiu hi ha un bloc teòric general que consta de quinze sessions teòriques obligatòries. El bloc específic 1, està centrat en el Joc i l’esport en edat escolar, l’altra part, el bloc específic 2, es tracta de la gestió de Petites Entitats Esportives. A més a més el curs compta amb unes hores de procediments i tècniques i recursos de primers auxilis amb sessions teòriques. Les aules del Joaquim Cusí són les destinades a les classes són adequades per realitzar aquestes sessions més teòriques. A mig matí els alumnes del curs posen en pràctica allò après a l’aula a la pista coberta de l’escola. «Ens agrada que els nois i noies treballin en grup i posin en comú allò que han après» comentava el professor Lluís Hernández. L’esport, un motor de canvi Des del CEAE també fan un gran incís en la formació en Valors de l’esport. «Creiem que l’esport és un puntal de la nostra societat molt important, treballem amb grups molt diversos a escala social, des de gent gran, amb joves, i també amb famílies amb pocs recursos, per això mateix creiem que l’esport és de vital importància per fer créixer la societat» ens comentava Albert Sala del Consell Esportiu de l’Alt Empordà. Els alumnes dels dos cursos que s’imparteixen al Joaquim Cusí practiquen o han practicat algun esport des de ben petits. Molts d’ells estan a punt d’iniciar la seva formació acadèmica secundària i formar-se en l’àmbit esportiu és una manera de començar en el món laboral.