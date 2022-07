Quan t’apassiona un esport estàs disposat a fer qualsevol cosa per seguir-hi vinculat. Ja fa gairebé 40 anys que en Salvador Simón es va retirar de les pistes i va deixar les pales a un costat per dedicar-se a l’arbitratge del Tennis Taula. Sempre vinculat al seu poble natal, l’escalenc va començar a jugar a Tennis Taula de ben jove. «Era jugador del CER i fèiem partits amb gent de Figueres i del voltant, i arbitràvem nosaltres mateixos», explicava l’any passat. El primer any de competició va ser la temporada 1967-68, quan es va federar el club per primera vegada amb un equip format per Francesc Calloll, Miquel Colomeda, Jesús Puig, Daniel Sabrià i el mateix Simón. Al cap de poc temps, l’any 1987 va decidir dedicar-se només a l’arbitratge i combinar-ho amb la seva feina al banc.

El títol que ha aconseguit fa pocs dies és el Blue Badge World, el segon títol de més prestigi en l’àmbit mundial. L’àrbitre de l’Escala ens detalla que arran dels Jocs Olímpics de Tòquio s’han creat nous nivells d’àrbitre, el superior és el Gold Badge i actualment hi ha molt pocs àrbitres amb aquesta distinció. Aviat començarà la temporada i és possible, a falta de l’assignació definitiva, que veiem a Simón als campionats de Romania arbitrant a la categoria sub21.