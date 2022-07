Vilanant va inaugurar ahir, 16 de juliol, La Tallafocs 2022, una cursa dedicada a l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) per la seva valuosa tasca en la prevenció d'incendis.

Els corredors, però, no van poder efectuar la ruta a causa de l'activació del Pla Alfa 3 de l'Infocat per l'elevat risc d'incendi derivat de les altes temperatures. No obstant això, encara s'hi podrà participar fins al 17 de setembre, gràcies al nou format virtual, desenvolupat després dels dos anys de pausa per la pandèmia. Tothom qui vulgui fer la cursa, ho podrà fer a través de les aplicacions Wikiloc i Strava, que proporcionen el recorregut i registren el temps dels participants.

El lliurament de premis es durà a terme un cop tancada l'edició 2022, juntament amb un acte de cloenda.

De tota manera, durant els dos mesos en què la participació es manté oberta, també hi haurà sondejos i propostes que es publicaran a través de les xarxes socials per potenciar aquesta activitat més enllà de l'esport.

A més a més, aquest any es commemora el 10è aniversari dels incendis de l'Empordà del juliol de 2012, any en què va néixer la proposta d'aquesta cursa. D'aquesta manera, es recorden més que mai les tasques de l'ADF i la seva importància, el 2012, i avui en dia.