Els joves de Vilafant han organitzat un any més la cursa de La Nocturna, que ha comptat amb una gran participació de persones d'arreu de la comarca. Amb dos recorreguts, la cursa de 10 quilòmetres i la marxa de 5 quilòmetres, La nocturna ha permès descobrir els camins de Vilafant i els seus voltants a tots els participants que han pogut fer-la corrent o caminant.

El corredor més ràpid, Lamine Diauola ha marcat un temps de 38 minuts 58 segons i la corredora més ràpida ha estat la Manar Benkalifa que ha passat l'arc d'arribada després de 48 minuts i 2 segons. Els participants a la cursa poden consultar les seves marques al web de www.curses.cat.

La Nocturna és una cita esportiva però també lúdica, que atrau, cada any, coincidint amb la Festa del Carme de Vilafant, a un gran nombre de persones, ja siguin esportistes que es volen posar a prova, fins a famílies senceres o persones que els agrada caminar. Aquest any, la prova ha pogut tornar el seu lloc d'origen, la piscina municipal, recuperant així una de les coses que la fa especial, el bany final dels participants amb dorsal.

La prova va començar a proposta dels joves de l'Espai jove de Vilafant que l'organitzen any rere any i s'encarreguen, de marcar el recorregut, de treballar per controlar les inscripcions i gestionar l'encàrrec de les samarretes que es regalen als participants i el dia de la cursa. A més, estan presents en l'entrega dels dorsals, als punts d'avituallament i controlant que tot surti correctament durant la cita esportiva.

"Estem molt orgullosos dels i les joves, perquè un any més han aconseguit que La Nocturna torni a ser tot un èxit. Gràcies a la feina voluntària dels i les joves de Vilafant, La nocturna s'ha convertit en un dels actes importants de les Festes del Carme. Una cursa que els vilafantencs i les vilafantenques així com les persones de la nostra comarca, ja esperen cada juliol per poder-hi participar", destaca el regidor de joventut de Vilafant César González.

La Nocturna, doncs, s'ha consolidat com un esdeveniment lúdic i esportiu, que aglutina participants de totes les edats i és l'única cursa de la zona que ofereix un bany nocturn en finalitzar.