«Volem dominar els partits i ser protagonistes amb la pilota»

Gregorio Gálvez “Yoyo” és el primer entrenador de la UE Figueres. El jove entrenador de Platja d’Aro va arribar a Figueres fa dues temporades per dirigir el conjunt juvenil. Aquesta serà la seva tercera temporada al club i dirigirà el primer equip blanc-i-blau. Té passat en banquetes d’equips de la base d’altres clubs com el Sant Feliu de Guíxols i el Palamós.

Gregorio Gálvez Yoyo va arribar a Vilatenim fa tan sols dues temporades provinent del Palamós. La campanya passada va dirigir el juvenil de la Unió completant una bona temporada. L’equip va acabar en vuitena posició amb 47 punts amb un tram final de temporada marcat per les necessitats del primer equip. Amb la tornada d’Arseni Comas a la direcció tècnica del club de la capital empordanesa, Gregorio Gálvez, conegut per tots com a Yoyo, es prepara per dirigir per primera vegada un equip amateur amb moltes ganes i il·lusió.

Com se sent amb l’oportunitat de dirigir un primer equip a 1a Catalana després de la seva experiència al juvenil?

Doncs, n’estic molt content. La veritat és que només puc estar agraït al club, vaig arribar-hi fa només dos anys per dirigir el juvenil preferent. El club tenia moltes ganes de pujar a lliga nacional i ho vam aconseguir. Aquest segon any hem tingut una bona campanya, tot i les dificultats del tram final amb les lesions del primer equip, no hem patit per mantenir la categoria, n’estic satisfet.

El club ha fet un gran esforç amb la confecció de la plantilla. Se sent pressionat per afrontar aquesta responsabilitat?

Ho veig amb respecte però amb moltes ganes. Amb l’arribada de l’Arseni Comas a la direcció esportiva, tot és més fàcil. Vam parlar i ens vam entendre de seguida, veiem el futbol de la mateixa manera i de seguida em van deixar clar que apostaven per mi. Afronto la temporada amb moltes ganes.

Quan diu que veuen el futbol de la mateixa manera, es refereix a l’estil de joc?

Sí, al final el projecte que estem realitzant és similar al que tots dos pensàvem. Crec que s’ha fet una aposta clara pel perfil de jugadors que ens agraden, amb futbolistes joves i gent de la casa. Crec que això és el més important i a la Unió feia temps que no passava, des del club creiem que aquesta és la solució per donar estabilitat al projecte i tornar l’equip on es mereix.

Aquest estiu el club ha fitxat molta gent formada al planter, com en Josu Currais, l’Àngel Blanco o l’Albert Genís. Com veu el retorn d’aquests exjugadors de la Unió?

Al final hem de ser sincers, la situació no és bona, feia molt temps que el club no estava a 1a Catalana. Quan ens hem reunit per confeccionar la plantilla hem vist que hi ha hagut jugadors molt predisposats a continuar amb nosaltres o a fitxar per la Unió i d’altres que no. Al final això et demostra que la millor opció és quedar-se amb la gent de la casa, que sent els colors i no cal anar a buscar gent de fora. Els casos d’en Josu, en Pime o en Xavi Ferrón són exemples claríssims de compromís, tot i tenir ofertes d’equips que juguen més amunt han decidit venir al Figueres, això ens ajuda molt i dona sentit i força al projecte que volem construir tots plegats.

A més a més dels nous fitxatges, també heu tancat renovacions importants ràpidament, com la d’en Jorge Torres, una peça clau per al mig del camp.

Sí, exacte, les renovacions de jugadors com en Jorge i en Pol Tarrenchs, en Pol Blay han sigut molt rellevants. Han estat predisposats a quedar-se de seguida i a formar part del nou projecte. En Jorge Torres ha estat el jugador que més minuts va disputar la temporada passada, seran jugadors rellevants per a l’equip.

Al final heu aconseguit una gran plantilla, quines aspiracions teniu per a la nova temporada?

Sí, és una plantilla molt ambiciosa, tothom ens dirà que som els màxims aspirants a l’ascens. Volem anar partit a partit, però som conscients que no serà fàcil. Però no ens amagarem pas, l’objectiu és tornar a 3a RFEF. L’any que ve només puja un equip i ens trobarem amb rivals molt potents que també s’han reforçat molt.

Quina proposta de joc tindrà la Unió la temporada vinent?

La idea és molt clara i hem confeccionat la plantilla basant-nos en això. Volem ser l’equip que tingui la pilota. A 1a catalana volem dominar els partits, ser protagonistes amb la pilota i jugar en camp contrari. No podem tenir por de deixar metres a l’esquena de la defensa. No volem esperar al rival ni tancar-nos al darrere. Potser guanyarem, empatarem o perdrem, però anirem sempre per al partit. A Figueres, hem de guanyar els partits, hem de ser protagonistes amb la pilota.