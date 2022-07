Des del club s’han reunit amb els exjugadors de l’entitat al llarg de la temporada. Feia temps que uns quants d’ells parlaven de tornar a jugar plegats i així serà la temporada vinent. Eduard López, que ha viscut el bàsquet de prop des que era petit, serà el tècnic de l’s25. «Sabem que és una categoria seriosa, jo he arbitrat força partits els últims anys a s25 i conec bé la categoria. També conec molt bé els jugadors, sé que volen passar-s’ho bé, però també els agrada competir. Crec que, si som capaços de jugar ordenadament i de forma col·lectiva, podem fer un bon paper, tenim un molt bon equip» ens comentava Edu López la setmana passada.

La majoria de jugadors fa uns anys que no competeixen i compaginaran feina o estudis amb la competició. «Creiem que aquesta categoria és la ideal pel grup de jugadors que hem format» explicava López, que els últims anys havia exercit d’àrbitre després de retirar-se de les pistes. López feia temps que tenia ganes de tornar a entrenar. «Estava cansat d’arbitrar i em costava compaginar-ho amb la feina i em venia molt de gust agafar la pissarra» ens declarava el tècnic de l’Adepaf.

L’equip estarà format pels següents jugadors: Gerard Cardona i Jaume Abulí –a falta de la confirmació final– seran els jugadors més veterans del grup, i tots dos tindran les fitxes de sènior que permet la categoria. Eduard Casellas, Eduard Crous i Martí Rovira de la generació del ‘99 seran puntals importants de l’equip, com també Oriol Cardona que compartirà equip amb el seu germà Gerard.

De la generació del ‘02 també hi ha molts jugadors, molts d’ells es trobaven sense equip actualment, com en Pau López, en Lluís Cortada, en Ramón Roig, l’Àlex Sànchez i en Ferran Aparici. Els més joves de l’equip són els jugadors de la generació del ‘04 que també compartiran vestuari amb els seus germans, Joan Roig i Guillem Aparici, tots ells formats a les categories inferiors del CB Adepaf. Arià Heras del 2005, lesionat de llarga durada la temporada passada, pot ser l’última peça d’aquest equip. A la banqueta, Eduard López estarà acompanyat per Xavier Casellas que farà de segon entrenador i Jordi González completarà l’staff tècnic del sub25.