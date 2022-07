La preparació per la temporada vinent està en marxa des de fa unes setmanes. La temporada que ve arribarà aviat per a la majoria d’equips i és el moment d’engegar motors. El complex TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, a Navata, es manté com a seu per a estades de pretemporada d’equips de futbol i aquest estiu s’hi prepararan, com a mínim, tres equips: el Toulouse FC i el Montpellier HSC, de la primera divisió de França –Ligue 1– i el FC Andorra, acabat d’ascendir a la Segona Divisió A espanyola. Els dos conjunts francesos ja van dur a terme la pretemporada a Navata l’estiu passat mentre que l’equip andorrà s’hi estrena poc després que s’hi allotgés la selecció nacional del país.

Yassine Bouallala, gerent del TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, explica que «és una molt bona notícia que equips com el Toulouse o el Montpellier repeteixin l’estada un any més. Suposa un restabliment de la confiança en el sector turístic i esportiu i, en el nostre cas, especialment del mercat internacional, sobretot el francès», comentava el gerent. El gener passat també s’hi va allotjar un altre equip francès, l’Olympique de Lyon femení, que al final de temporada s’acabà proclamant campió de la Champions League –per vuitè cop– en la final contra el FC Barcelona. «Que l’equip de futbol de l’Andorra vingui just després de la selecció nacional també ens fa sentir orgullosos» declarava Boullala a l’Agència Comunica. Els conjunts empordanesos també començaran aviat a treballar per donar forma als seus equips, com és el cas de Peralada, la Unió Esportiva Figueres i l’Escala que ja han anunciat alguns partits amistosos de pretemporada.