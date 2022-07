«El més important és la predisposició, les ganes i l’actitud de l’àrbitre»

Rafa Pérez Bernardo és el delegat del Comitè Tècnic Arbitral de Figueres. No arbitra des de fa temps perquè amb la seva labor al comitè tècnic no pot compaginar les dues responsabilitats. Fa més de trenta anys que està vinculat al món de l’arbitratge i ha vist de primera mà com el món del futbol ha anat canviant, com també la societat.

La feina de Rafa Pérez Bernardo consisteix en dues tasques ben diferenciades, una de caràcter més administratiu, que es basa a assignar partits i gestionar els equips arbitrals de cada jornada i competició, i una altra de més personal, que se centra a acompanyar els nois i les noies més joves als partits de cada cap de setmana.

Teniu molts àrbitres joves a la vostra delegació?

Sí que en tenim uns quants, cada cop més i això ens fa sentir orgullosos. Aquests àrbitres joves –alguns d’ells comencen a xiular a l’edat de 15 anys– no es poden trobar sols davant les adversitats, la meva feina és acompanyar-los als partits. Al món del futbol, sobretot al formatiu, s’ha evolucionat molt respecte a uns anys enrere, però encara queda gent a les grades amb actituds molt reprovables, que poden aconseguir que aquests nens i nenes que comencen a arbitrar acabin plegant.

Altres esports, com el bàsquet, hi ha un tracte diferent cap a l’àrbitre, se sol ser més respectuós. Al futbol intenteu encaminar la vostra feina cap aquesta direcció?

Hem de deixar clar que s’ha millorat moltíssim des de fa uns anys. Jo fa 33 anys que estic vinculat al món de l’arbitratge i abans es vivia un ambient molt diferent als terrenys de joc, estem en una altra època avui en dia. Darrere d’aquests resultats, cal destacar la feinada que s’ha fet des de la Federació Catalana de Futbol, i totes les campanyes que han augmentat el respecte cap a l’arbitratge. També els clubs han treballat en aquesta direcció per millorar aquest aspecte i han col·laborat molt, perquè no volien tolerar segons quins comportaments. La societat ha canviat molt els últims anys i s’ha millorat, però és cert que no estem a l’altura d’altres esports com el bàsquet, hi ha intensitat en el joc, però no un comportament violent.

Això creu que es deu a alguna raó concreta?

És una qüestió de cultura, abans s’anava als camps i s’insultava a l’àrbitre i els rivals, i no estava mal vist, ara sí, no tothom tolera aquestes actituds. Que hi hagués aquest respecte, abans era una excepció, ara és una norma, estan molt mal vistes aquestes actituds i les faltes de respecte als terrenys de joc i a les grades. Intentem que aquestes persones queden aïllades, siguin familiars o gent dels clubs.

La polèmica del partit del Porqueres - Tossa de 2a Catalana en què es van viure insults racistes en seria un exemple, com s’ha solucionat aquest problema?

Sí, això no s’ha de tolerar, però des del Comitè Tècnic d’Àrbitres no s’ha pogut fer gaire cosa, perquè ni l’àrbitre ni l’observador arbitral no van sentir res, per tant, no podem intervenir. És la paraula d’un contra la paraula d’un altre, si no consta en acta, perquè no es va sentir, no hi podem intervenir.

A 3a i 4a Catalana només hi ha un àrbitre als partits, creieu que posar més àrbitres que puguin controlar el partit amb més facilitat no creieu que seria una bona solució que podria evitar aquesta qüestió?

Aquesta seria una bona opció, però ho veiem difícil, perquè evidentment això té un cost econòmic que haurien d’assolir els clubs i actualment seria una despesa massa alta, segurament. És cert que a partir de 2a Catalana ja hi ha assistents, també amb juvenils a partir de preferent; a les altres categories, els col·legiats han de saber que ells sols s’hauran de fer càrrec de totes les accions del partit, també dels fores de joc.

Què cal per ser bon àrbitre?

El més important és la predisposició, les ganes i l’actitud. És normal equivocar-se i l’error humà sempre hi serà, se n’ha de ser conscient. La nostra tasca des del comitè d’àrbitres és la de defensar els joves que comencen perquè no tinguin una pressió excessiva quan van als camps de futbol. A mi em sap molt greu que a un camp de futbol se senti ‘què dolent que és aquest nano’, és que el més normal és que sigui dolent, acaba de començar. Això s’ha d’evitar, els inicis en l’arbitratge són complicats, amb el temps s’agafa experiència i arriba la seguretat.

Recentment, hi ha hagut promocions d’àrbitres de la comarca, què en destaca?

Sí, en Pol Arenas és el més destacat. Ell és un referent per als més joves, té unes qualitats innates, té una personalitat molt definida i té caràcter. A part que la seva condició física és immillorable, les seves habilitats de lideratge són espectaculars, és un líder molt positiu perquè és molt humil, és una persona afable i amb una capacitat brutal d’esforç. Arribar fins aquí no és gens senzill, ara arbitrarà a 2a RFEF amb tan sols 21 anys com a número 1 de l’estat espanyol. Arbitrarà jugadors semiprofessionals i algun de professional. A part d’ell, també tenim l’Adrià Ballesteros, un àrbitre molt jove que ha pujat a 1a Catalana. També en Peter Simonenko, l’Adrià Jofre, i l’Eduard Pons que han pujat a 3a.