Les obres de l’Estadi Albert Gurt de Figueres són urgents

L’Ajuntament de Figueres ha engegat la maquinària per a les reformes de l’Estadi Albert Gurt, amb un projecte de millora que ja ha tirat endavant. Fa anys que les instal·lacions necessitaven una millora pel desgast del paviment de la pista d’atletisme i els tancaments de les instal·lacions.

La Junta de Govern Local va acordar el 23 de juliol l’aprovació inicial del projecte de renovació del paviment esportiu i part de la reconversió de la gespa de l’estadi municipal Albert Gurt. Romà Brusés és el president del Club d’Atletisme de Figueres des del 2017. L’entitat que presideix i el CE Juncària són els clubs que utilitzen les instal·lacions de l’Estadi Albert Gurt. «Hi ha moltes mancances i no és fàcil créixer per falta de lloc, el tartà està en molt mal estat, als mòduls hi ha goteres i forats a terra... Faltaria un gimnàs i molt més. Estem en unes condicions pèssimes» ens comentava Romà Brusés, president del Club d’Atletisme de Figueres, la setmana passada.

Fa anys que els joves atletes han de fer servir taulells de fusta a terra del mòdul per no enfonsar-se quan fan peses a causa del mal estat i al desgast de les instal·lacions. Tot i això, des del club remarquen: «Sort en tenim d’en Jordi Vergés, que sense gaires recursos i quan pot –també fa el manteniment d’altres instal·lacions– va arreglant tot el que pot», ens explicava el president del Club d’Atletisme de Figueres.

L’altre club que fa ús amb freqüència les instal·lacions de l’Estadi Albert Gurt és el CE Juncària, que enguany ha comptat amb 5 equips de futbol formatiu. Amb l’aprovació d’aquest nou projecte que s’engloba dins el pla de xoc de l’Ajuntament de Figueres per a la millora dels equipaments esportius, amb la voluntat de resoldre les mancances que pateixen molts espais per manca d’inversions els darrers deu anys i d’aquesta manera poder donar resposta a les necessitats dels clubs esportius de la ciutat. En la proposta de millora, també s’hi inclou la reconversió de la gespa de l’Estadi i la millora dels tancaments de les instal·lacions.

Aquestes obres són molt esperades per a les entitats figuerenques que fa anys que veuen que no s’avança correctament. «Ve més de lluny i no es fan les coses bé. El manteniment és bàsic per a una ciutat. Si no fem servir el sentit comú, no cal invertir en infraestructures, màquines, etc.» comentava Romà Brusés.