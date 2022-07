Aquest dilluns va començar el curs de Monitor i dinamitzador poliesportiu del Consell Esportiu de l’Alt Empordà (CEAE). Aquesta formació està orientada a formar a joves adolescents menors de 18 anys en l’àmbit esportiu i té un enllaç directe amb el curs de Valors en l’esport, també organitzat pel Consell Esportiu de l’Alt Empordà.

Aquesta titulació et permet obtenir el ROPEC –Registre Oficial a les Professions de l’Esport de Catalunya–, aquesta titulació està reglada per l’Escola Catalana de l’Esport i des del Consell Esportiu de l’Alt Empordà tenen la capacitat d’impartir aquests cursos.

Ja fa uns quants anys que des de l’entitat fomenten la formació en l’àmbit esportiu per a joves. Aquesta titulació consisteix en una part teòrica i en una part pràctica que els i les alumnes hauran d’aprovar per acabar el curs.

En la part teòrica es tracten assignatures com Joc i Esport en Edat Escolar, i l’altre és la d’Organització i Gestió d’Entitats Esportives, que és la part més teòrica. A aquest bloc específic més teòric se li suma una càpsula de Primers Auxilis orientada en l’àmbit Esportiu més el període de pràctiques, que es pot acreditar amb hores d’entrenament a clubs esportius, activitats extraescolars esportives, campus de tecnificació. Un cop els titulats són majors d’edat ja poden entrar en casals esportius.

Instructor d’activitat física

Enguany aquest curs estarà dirigit per Lluís Hernández Gimbernat, Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Instructor d’activitat física per la 3a Edat i comptarà vora la vintena d’alumnes. «Per Setmana Santa també vam organitzar formacions i n’estem contents, amb aquesta feina que fem donem oportunitats a molts joves que es volen iniciar en la formació esportiva i ja fa uns quants anys que hi treballem, de fet actualment tenim uns quants exalumnes que ja treballen amb nosaltres», ens comenta el professor.

Molts dels alumnes titulats en Curs de Monitor i Dinamitzador Poliesportiu acaben fent feina en activitats extraescolars i en activitats dirigides.