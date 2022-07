A l’Escala, es viu l’esport amb bona sintonia des de fa temps i la bona salut dels clubs i les entitats queda palesa un any més a la Festa de l’Esport. Aquest any, ha estat el de la tornada a la normalitat i clubs, entitats i esportistes de totes les edats han pogut gaudir de la pràctica de l’esport després de l’aturada de la pandèmia. «Aquest és un dia d’agraïment i de compartir vivències entre els esportistes locals i també per destacar que l’Escala té un teixit esportiu molt important i unes condicions immillorables per a la pràctica de l’esport en molts àmbits, ja que les instal·lacions que tenim i el nostre entorn fan una combinació perfecta», remarcava l’alcalde, Josep Bofill.

En la mateixa línia, el regidor d’Esports, Boran Minic, feia un agraïment «a tots els clubs i esportistes que any rere any porten el nom de l’Escala arreu. A l’Escala podem practicar molts esports i tots junts hem anat veient el naixement i creixement de molts clubs. Ens hem de sentir orgullosos del teixit esportiu que tenim al municipi». Enguany han rebut distincions fins a 14 esportistes. El futbolista Valery Fernández ha viscut el retorn a primera divisió amb el Girona i va ser dels més destacats de la nit. També ho va ser Aitana Radsma, que aquest estiu debutarà amb la selecció estatal absoluta a Algèria, després de quedar subcampiona del campionat d’Espanya absolut dels 100 metres tanques. També s’ha reconegut el seu mèrit esportiu del palista del CER l’Escala Iker González, el pilot de motos Miguel Pérez, la regatista Júlia Oliveras, el sènior masculí del CB Escala, el juvenil A i l’infantil A del FC l’Escala, campions de lliga, l’equip +30 masculí del CTE, el projecte de vela adaptada del Club Nàutic de l’Escala, el benjamí A del gimnàstica rítmica, Francesc Ramírez, el club d’arts marcials Yama Arashi i Anton Brugués excoordinador de l’àrea d’esports que s’ha jubilat aquest any.