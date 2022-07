«Què vols ser de gran? Vull ser periodista d’esports. Des de ben petita vaig tenir clar allò que volia ser, però, quan ho deia, rebia comentaris del tipus: ‘A això, no t’hi podràs dedicar’. I ho he aconseguit: no només m’hi dedico, sinó que m’hi guanyo la vida i puc explicar què és un fora de joc». La figuerenca Laura Brugués dona la benvinguda a l’onzena edició dels Premis Amos de l’Àrea amb una conferència molt personal, als Caputxins de Figueres, en què relata d’on li ve la passió pel futbol i, especialment, pel periodisme esportiu. És periodista d’Esports a TV3 i segueix el Barça de futbol, masculí i femení. L’auditori l’omplen unes 120 persones.

Laura Brugués va començar amb 16 anys a col·laborar a la cadena COPE de Figueres, al costat de Pitu Anaya, i al Diari de Girona, a la delegació de Figueres, on cobria informacions de tot tipus menys d’esports. «Quan acabava la meva feina, trucava al cap d’esports del diari i li deia que venien a la nostra comarca el Barça o l’Espanyol i, aleshores, feia informacions d’aquests equips. Em vaig anar formant en periodisme esportiu. Hi posava tanta il·lusió que devia tenir credibilitat», relata la periodista. És remarcable la perseverança que deixa veure en la seva ponència. «El futbol local, la UE Figueres i també la UE Marca de l’Ham, em van portar a ser periodista d’esports, amb la dedicació de moltes hores», comenta Laura Brugués. Acaba la seva ponència i, aleshores, la també periodista Gemma Alegrí, mestra de cerimònies de l’acte, enumera, un a un, els jugadors i les jugadores que han excel·lit en les estadístiques futbolístiques de l’Alt Empordà aquesta temporada. Un a un, pugen a l’escenari els protagonistes de la gala: els màxims golejadors i golejadores (Guillem Teixidor Mayolas, Alpha Diallo Ba, Pol Compte Rosell, Jam Baldeh Baldeh, Adrià Casanova, Alexandra Cortizo, Aroa Bravo i Bàrbara H. Pietryka) i també els porters i les porteres menys golejats (Eder Sánchez, Jordi Taulera Deulofeu, Sergio Feria, Albert Quintanas, David Aroca, Katia Eleonora Reja Giner, Mar Ruiz Galdeano i Queralt Frigola). Per entregar els guardons, acompanyen els premiats a l’escenari l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó; el diputat d’Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef; el secretari del Consell Esportiu de l’Alt Empordà, Manel Català; el vocal i directiu de la Federació Catalana de Futbol, Carles Mallart; el periodista Lluís Ribera; i el director del Setmanari de l’Alt Empordà, Santi Coll. «La visibilització de la nostra feina» En l’onzena edició dels Amos de l’Àrea, també es distingeix el Col·lectiu Arbitral, un premi que recau en el figuerenc Pol Arenas, un dels col·legiats catalans amb més projecció i que, aquest any, s’ha guanyat l’accés a Segona Divisió de la Real Federació Espanyola de Futbol la temporada vinent. El jove àrbitre, que ha rebut la distinció de la mà de Rafael Pérez, agraeix a l’organització dels Amos de l’Àrea «la tasca de visibilització de la nostra feina». Els guardons són l’espai en què, a més, es fa un reconeixement als clubs que compleixen cent anys, i aquest cop ha estat el torn de la UE la Jonquera. El seu president, Joan Budó, es refereix als Amos de l’Àrea «pel goig que suposa que siguin un punt de trobada per a la gent del futbol amateur». La gala ha comptat amb un al·licient per fer participar el públic. Durant la cerimònia, ha aparegut en més d’una ocasió la imatge del nou Alfa Romeo Tonale, un vehicle que s’ha exhibit a l’entrada de l’Auditori dels Caputxins. Els organitzadors, per gentilesa de Garatge Sala-Alfa Romeo, patrocinador dels Amos de l’Àrea, han volgut donar l’oportunitat a una de les persones presents a l’acte a provar aquest nou model. L’encarregat de lliurar aquest premi és Dani Sala, en representació de l’empresa. Els Amos de l’Àrea els organitza l’Empordà, juntament amb l’Ajuntament de Figueres, el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i la Diputació de Girona. El director editorial de l’Empordà, Carles Ayats, en el seu parlament a l’hora de tancar la gala, fa un paral·lelisme sobre el número onze, equivalent al nombre de jugadors que integren un equip de futbol i també corresponent a l’edició dels Amos de l’Àrea que s’ha celebrat aquest 2022. «Per als Amos de l’Àrea, l’onze representa la confirmació de la consolidació d’aquests guardons que, amb el pas dels anys, s’han convertit en la Festa del Futbol de l’Alt Empordà». Carles Ayats aprofita el seu discurs per «aplaudir el talent i l’encert de les jugadors i els jugadors de la comarca; d’un àrbitre que s’ha guanyat l’ascens de categoria; d’un equip que porta cent anys defensant els colors del seu municipi, i d’una persona que representa la perseverança en el suport al futbol comarcal». Carles Lloveras, un reconeixement a la dedicació a l’esport local i comarcal Carles Lloveras s’emporta tots els elogis dels representants de l’organització dels Amos de l’Àrea. L’alcaldessa de Figueres, per exemple, li expressa: «Crec que parlo en nom de la ciutat quan et dic moltíssimes gràcies pel teu suport a la Unió i a altres esports de la ciutat i per demostrar que l’esport té un paper cabdal per als joves». Carles Lloveras, que actualment és president d’honor de la UE Figueres, és el gran homenatjat de l’onzena edició dels Amos de l’Àrea i, visiblement emocionat, agraeix, tot recordant moments de la seva trajectòria vital, aquest reconeixement, que rep per gentilesa de Garatge Sala-Alfa Romeo. Entre aquests records, fa esment al seu pare, perquè ell, que va arribar a ser àrbitre, a més de delegat comarcal, va ser una de les persones que li va transmetre la passió pel futbol. «La meva afició ja ve de quan anava al camp de les Monges, quan tenia 8 anys. M’hi portaven els meus pares, els meus oncles i els meus cosins. Recordo que aguantava estoicament el fred amb les cames morades», rememora. Així hem narrat com s'ha desenvolupat la Festa del Futbol de l'Alt Empordà 2022 MINUT A MINUT.