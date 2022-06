Durant el lliurament de premis dels Campionats de Catalunya de Mini Femení celebrats a principis de mes a Figueres i Peralada, el Club Bàsquet Escolàpies va ser guardonat per la commemoració del seu 25è aniversari. El club vinculat amb l’Escola Paula Montal Escolàpies de Figueres ja fa anys que treballa bé els seus equips formant jugadors i jugadores a partir dels 4 anys.

L’actual coordinador del club, Manel Compte ens explicava que aquesta temporada del retorn a les pistes després de la Covid, el club va veure afectats alguns dels seus equips a causa de les restriccions evidents de la pandèmia. «Per sort, tot ha tornat a la normalitat, i estem molt contents d’haver pogut tornar a l’activitat després d’aquests temps complicats». Amb la tornada a les pistes el club vermell ha fet una bona temporada a les pistes de bàsquet i enguany ha comptat amb 12 equips en total, una xifra que se situa a entorn d’uns 130 jugadors, més l’escoleta de bàsquet, que són uns 65-70 jugadors i jugadores més. «Estem molt satisfets de continuar ampliant la família de les Escolàpies any rere any», afegeix Manel Compte.

Ja fa uns anys que el club ha optat per dividir la coordinació del club en dues línies diferents. Xavi Falgarona és l’actual coordinador de la línia masculina del club i en Josep Maria Parrot s’encarrega de la línia femenina. «El dia d’avui podem dir que aquesta metodologia està donant molt bons resultats i volem seguir per aquest camí» ens assegurava en Manel Compte i Bosch.

L’altra aposta clara que té el club és la de formar nous entrenadors i entrenadores per així fer pujar el nivell tècnic dels equips. «Volem fer créixer el club i creiem que aquesta és la manera d’aconseguir-ho» expliquen des de la coordinació. El club anunciarà pròximament noves incorporacions dins el seu staff tècnic.

Ferran Gutiérrez és el nou coordinador de l’escoleta de bàsquet, que actualment té tres grups d’edat diferents –P4, P5 i Primer de primària– més tots els alumnes de primària de l’Escola Maria Àngels Anglada que aprenen a jugar a bàsquet.

Mala sort amb les lesions

Les lesions no han ajudat a l’equip de 3a Catalana aquesta temporda. L’equip entrenat per Xavi Falgarona va tenir un mal inici d’any, i les lesions de Ferran Heras, Oriol Quera i Gerard Camós, els van condicionar molt. Tot i així l’equip ha treballat de valent per sobreposar-se a les adversitats i han tirant endavant un any complicat.

També s’ha fet una bona feina amb el s21 masculí, entrenat per Sergi López Canovas, tot i la falta d’efectius a l’últim tram de temporada.

El sots25 femení també ha completat un molt bon any tot i quedar-se a les portes de l’ascens de categoria. També ha estat molt meritòria la temporada del Júnior femení interterritorial, que ha competit en una categoria nova per elles i han tirat endavant la temporada amb molt bona nota.

Una entitat consolidada

El 27 de juny del 1997 el Club Bàsquet Escolàpies es va constituir com a entitat esportiva. Aquell primer any el club comptava amb tres equips, un cadet femení, un infantil masculí i un infantil femení. Aquests primers equips del club van fer les primeres passes en el món del bàsquet al pati de l’escola, on anys enrera ja s’havia viscut el bàsquet amb molta passió. D’aquells primers equips encara n’hi ha que estan vinculats al món del bàsquet com Antonio Alcaraz, Lluís Capella i Pere Ureña, entre d’altres. La continuïtat de l’enitat està assegurada amb les noves generacions que pugen.