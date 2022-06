Sembla que fa dos dies, però cal mirar enrera per recordar el primer torneig de Futbol platja de Roses. L’any 2008 el Harry’s Team Bar va guanyar el torneig municipal i la Federació Catalana de Futbol els va convidar a la Copa Catalunya de Futbol Platja.

Aquest grup d’amics empordanesos apassionats del futbol, amb Dani Haro al capdavant, i companys com Adam Fontes a la porteria i Jordi Masquef a la defensa ,van participar en el torneig organitzat a Sitges i de seguida es van animar. Allà van veure com entrenava la selecció espanyola tan sols arribar al torneig, també a Ramiro Amarelle el millor jugador de futbol platja de tots els temps fent xilenes d’una punta del camp a l’altra.

Tot i no fer el millor torneig de la seva vida, l’ambient que aquell grup d’amics va viure va ser «un món nou que ens va agradar moltíssim» ens comenta Haro. Allò que per aquell grup de joves futboleros havien sigut unes vacances es va acabar convertint en una idea de futur. El 10 d’octubre del 2010 es fundava el Club Futbol Platja de Roses.

Actualment, el club compta vora el centenar de jugadors que compaginen futbol formatiu i futbol platja a l’estiu. L’escola va començar l’any 2014. Dani Haro, ha dedicat la seva formació acadèmica en l’àmbit esportiu, és Tècnic Superior d’Esports, compta amb les titulacions 1 i 2 de futbol, el títol nacional de Futbol Platja i el Curs d’Especialització d’Organització d’Entitats Esportives.

Actualment, és també seleccionador català cadet. Moltes hores de treball durant anys que al final tenen el seu fruit. Al club cada any han incrementat el nombre de jugadors. Aquesta temporada tenen 9 equips, són el club que aporten més jugadors a la selecció catalana i el club que competeix amb més equips federats a tot Espanya.

Una competició diferent

La competició de futbol platja té unes bases que permeten que si un jugador vol i s’ho proposa, pot competir tot l’any. Es pot competir en més d’un club «Per exemple jo puc jugar al Roses amb el meu equip, però si vull puc anar a competir a la lliga francesa, a l’argentina, a la portuguesa, a l’urugaya... a totes, el que no està permès és competir amb dos equips de la mateixa federació» explicava Haro. Tot i així cal tenir en compte que hi ha dues competicions, una la que organitza la Federació i l’altra, la que organitza Beach Soccer» És per això que en Dani Haro fa anys que volta per totes les platges del món i ha jugat a Colòmbia, l’Argentina, l’Uruguay».

Des de que a Roses van fundar el club en Dani hi dedica moltes hores, ell, format a les categories inferiors del Figueres va penjar les botes quan jugava a tercera amb el Vilajuïja Miapuesta, «A poc a poc vaig anar dedicant més temps al projecte de Futbol Platja Roses i al final va arribar el moment que vaig deixar el futbol amateur» Fa unes setmanes que ha competit a Portugal amb el Recreativo de Huelva. Allà, juntament amb el canari Pablo Pérez, també entrenava l’equip femení.

De Roses també hi va competir Suli Batis format al club. Va debutar amb el primer equip sent juvenil, i fa poc el va fitxar el Levante.

«Recordo fa uns anys quan en Marc Borràs va venir a aquest banc a preguntar-me si podia venir un amic a entrenar, era en Bati, el primer dia estava molt nerviós.. i ara mira’l, això només ho ha aconseguit entrenant molt dur, posant-hi moltes hores i molt esforç» ens explicava l’entrenador.

Compaginar competició i feina

Per jugar a aquest nivell és molt complicat quadrar els horaris laborals. Els jugadors del Roses fan mans i mànigues per poder tenir dies lliures a l’estiu «Hi ha companys que han d’agafar avions diferents perquè treballen, d’altres hi anem amb furgoneta... tot plegat representa un esforç molt gran per nosaltres perquè la gent no s’hi guanya la vida. La nostra intenció és poder pagar els jugadors en un futur, però no tenim prou ingressos ni ajudes públiques per poder fer front a totes les despeses» comenta Dani Haro.

El nom de Roses volta per tot arreu Melilla, Portugal, Argentina...

La temporada passada Riduan El Bassri, Marc Borràs, Mousa Chatouf, entre d’altres, jugadors que han fet tota seva formació a Roses, van jugar la Copa d’Europa sent juvenils. És provable que aquest any estiguin seleccionats per la sub21 espanyola. «Per nosaltres, que destinem tot els esforços a la base, ens omple d’orgull» explicava Haro.

La generació del 2006 també fa temps que treballa molt, aviat competiran amb la sel·lecció catalana cadet i poden fer un molt bon paper.

Tots aquests esforços serien més senzills si l’entitat tingués més recursos econòmics «No podem competir amb els equips més potents perquè no podem fer fitxatges, sap greu perquè amb pocs diners podriem estar a l’èlit, el futbol platja és més econòmic que el futbol» ens comenta Dani Haro.