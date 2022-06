El Club de Vela la Ballena Alegre, situat al bell mig de la Badia de Roses, és conegut per ser la seu d'esdeveniments esportius, molts d'ells relacionats amb el món del Windsurf. Un dels més rellevants és la prova mundial de la PWA (Professional Windsurf Association), que ha organitzat de manera ininterrompuda entre el 1999 i el 2019.

Del 29 de juny al 3 de juliol del 2022, el Club de Vela la Ballena Alegre torna als orígens d'aquest meravellós esport amb la celebració de les Windsurfer Europeans - La Brava Cup.

Amb l’organitcació del Campionat d’Europa es rememora l'arribada del surf de vela a l'Estat espanyol per la Costa Brava i en el qual participen 119 regatistes de 13 països, alguns d'ells de més de 70 anys.

A la Windsurfer, els navegants redescobriran el plaer de la navegació a Windsurf, tornant a les seves arrels quan va entrar a l'Estat precisament per la badia de Roses i sumant-se al rellançament que té la classe des del 2018.

Sobre la base de la planxa original Windsurfer (d'aquí el nom) s'han aplicat modernes tecnologies de fabricació i materials actualitzats. Això fa que navegar sigui divertit i accessible per a tota la família, de manera que tots poden sortir a navegar els caps de setmana, sense importar el clima o la ubicació.

L'objectiu de la Windsurfer és portar l'esport de tornada a les seves arrels i proporcionar una plataforma única on es pot competir, pot ser utilitzada per a l'ensenyament o l'estil lliure i fins i tot per remar com a taula de rem de peu (SUP), en dies sense vent.

L'Original Windsurfer és el primer kit comercial de windsurf de disseny únic del món. Es va llançar a finals de la dècada de 1960 i ràpidament va conquistar Hawaii, Califòrnia i Europa.

Windsurfer LT és una taula de 3,65 metres i 15 quilos amb 229 litres de volum i 73,9 centímetres d'amplada. L'equipament requerit és senzill: una vela oficial de 5,7 m adequada per a gairebé tots els navegants, en la majoria de les condicions de competició.

A l'acte de presentació de les Windsurfer Europeans - La Brava Cup hi han participat el vicepresident del Patronat Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef; l'alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa; el gerent del càmping la Ballena Alegre, Àlex Trias; el vicepresident de la Federació Catalana de Vela, Josep Maria Isern, el directiu de La Brava, Fernando Cano, i el director de regata, Pep Subirats.

En el seu parlament, l'alcalde ha destacat que Sant Pere Pescador "és un poble petit que esdeveniments d'aquest tipus ajuden a situar en el mapa. Per a nosaltres, l'oferta d'allotjament en càmping és molt important i si hi sumem els esports nàutics, fa que puguem diferenciar-nos com a territori i ser més competitius".

Per la seva banda, el vicepresident del Patronat Turisme Costa Brava ha volgut posar en relleu la importància que tenen les iniciatives en les quals les institucions públiques com la Diputació de Girona i el Consell Català de l’Esport i el sector privat, com la Brava, sumen esforços "per fomentar l'esport i els hàbits saludables i que ens posicionen com a marca i destinació turística".

El primer esdeveniment de windsurf a la Ballena Alegre després de la pandèmia està patrocinat per La Brava, "una marca amb fort arrelament al territori i inspirada a la Costa Brava que vol col·laborar en aquelles iniciatives que aposten per la sostenibilitat i tornar als orígens", ha explicat Fernando Cano, directiu de La Brava.