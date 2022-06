Amb la finalització de les competicions i l’arribada de l’estiu el mercat de fitxatges comença a tenir molt moviment. Les oficines dels equips alt-empordanesos han començat aviat a confeccionar les incorporacions dels seus equips. La llista d’altes i baixes ja comença a ser força àmplia.

Fa tan sols uns dies un dels referents del futbol alt-empordanès anunciava que deixava l’UE Olot. Sergi Arranz, el davanter per excel·lència que aquest any ha aconseguit l’ascens a 2a RFEF, deixa l’equip de la Garrotxa i fitxa pel Sant Andreu. El davanter es vestirà la quadribarrada per continuar marcant gols com ha fet sempre.

D’altra banda, el CF Peralada, l’equip de l’Alt Empordà que competirà més amunt l’any que ve ja ha anunciat les renovacions de Romero, Medina, Marc Gelmà i Micaló, més les incorporacions de Carles Gallardo, Carles Puig, Adrià Méndez i Dani Gómez.

A l’staff tècnic també hi ha novetats. Amb la marxa d’Héctor Simón i Joan Sánchez a l’Hospitalet el club havia de moure fitxa ràpid i així va ser. Miquel Àngel Muñoz és l’escollit. El gironí, amb una àmplia experiència al món del futbol i les banquetes, assumeix així un nou repte a la seva carrera. L’acompanyarà Àlex Marsal com a segon entrenador i el figuerenc Marc Comamala serà el preparador físic. A les oficines de la Unió també han anat per feina i han anunciat els fitxatges de Jam Baldeh, Ayoub Jaaidi i Albert Quintanas, tots tres provinents de l’Escala. Al Nou Miramar també han estat atents als moviments del mercat, han anunciat les incorporacions d’Abde, Roger Fortuny, Pol Bastidas, el central Quimo provinent del Banyoles. També Marc Bech, Nacho Ferreti i Nil Congost vestiran la blaugrana, sota les ordres d’Arnau Sala.