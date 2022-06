Aquesta era la primera vegada que la variant de Gravel estava inclosa en la Duatló de Fortià, i la rebuda va ser positiva. Jose Luis Cruz Infantes es va proclamar campió en la modalitat de BTT individual i Bernat Caballero Hernández en la modalitat de Gravel individual. Els dos atletes, amb experiència contrastada, van quedar campions de cada modalitat amb claredat respecte a els altres corredors. Jose Luis Cruz Infantes va fer un temps de 2h07:23.6 en la modalitat de BTT i Bernat Caballero aconseguia un temps de 2h 09:45.3 a la variant de Gravel. Cruz ja és un clàssic en el duatló de Fortià, aquest és el 4t any que hi participa i el quart any que guanya (3 anys en individual i 1 en mixte). La diferència de poc més de dos minuts revela la dificultat de la prova i un cop més evidencia que el duatló de Fortià és una prova competida. A la classificació general l’equip que va obtenir un millor temps fou el Montero’s, format per Eva Montero i Beni Montero, amb un temps de 2h02:17.4.

El segon equip mixt en acabar la prova vas ser el RufaCC Núria Arenas Pijoan i David Magariño Cabeza, amb un temps de 2h25:28.3. La meteorologia va endurir la competició. Quan s’arribava a l’hora de prova el vent va començar a bufar i el sol també complicava les condicions del duatló, molts dels corredors destacaven aquest fet. Ja és un clàssic Amb aquesta sisena edició el Duatló de Fortià es consolida com a prova i des de l’organització n’estan molt contents. «Cada any anem a més, tot i aquests mals anys de la pandèmia, n’estem molt contents», explica Toni Segura. La prova, que està cronometrada per l’empresa TicTac Crono , compta amb un recorregut planer que agrada a molts participants. «La gent queda contenta del desenvolupament de la cursa i ens asseguren que volen repetir. El tram amb ombra del corriol sembla molt fàcil, però no ho és i els participants en destaquen la seva dificultat» remarcaven des de l’organització. Les característiques de ser un circuit planer, sense pujades ni baixades condicionen els corredors que no ha participat mai a la prova de Fortià i això els obliga a no parar de pedalar al límit durant els 33 quilòmetres del circuit.