El Girona tornarà a jugar el curs que ve a Primera, i ho continuarà fent amb un patrocinador particular a la samarreta, Gosbi, una marca d’alimentació i cura d’animals de companyia. Ambdós treballen amb la voluntat de convertir-se «en el primer club pet friendly (que admet mascotes) del món: no sols amb paraules, amb fets», segons reconeix el CEO del club, Ignasi Mas Bagà.

Mas Bagà, «encara sense veu» després de les celebracions de l’ascens, destaca que ser un club pet friendly «té moltes derivades» i que el Girona té «moltes idees». S’estan buscant «fórmules» per estudiar si és possible «que els gossos i les mascotes també puguin venir a Montilivi». «El món està canviant molt ràpid», emfatitza. «Hi ha una sèrie de regulacions estatals sobre com s’ha d’accedir a un estadi de futbol, però s’està estudiant si és possible donar-los cabuda en algun espai específic de l’estadi. Perquè pugui haver-hi un lloc per a tothom i l’estadi sigui un espai familiar i pensat, també, des del respecte animal», apunta Mas Bagà.

El CEO del Girona també valora molt positivament l’acord de patrocini amb Gosbi, estrenat l’any passat i amb vigència fins a 2024. Diu que genera «orgull» al club. La marca es va acostar al club i, després d’un estudi que va revelar que totes dues parts coincidien en valors, el club va plantejar que fos el patrocinador «principal, global». A més, Mas Bagà assenyala que «no és un missatge purament comercial. Va més enllà. Ens ajuden a donar un missatge per a sensibilitzar la societat en el respecte animal. És un patrocini que va moltíssim més enllà de posar la seva marca i el seu logo a la samarreta del Girona».

En la mateixa línia, Isaac Parés, fundador i CEO de Gosbi, assenyala que «conjuntament es va idear una col·laboració que va molt més enllà d’un simple patrocini» i que posa «el focus més enllà de la nostra marca, buscant un objectiu social que és el respecte i la normalització dels animals». També reconeix que és un cas «innovador i diferent» i que la marca s’ha sentit «molt còmode» i espera «continuar creixent junts durant molts anys». L’objectiu inicial s’ha aconseguit: «guanyar visibilitat a través d’un canal massiu com el futbol».