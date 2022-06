Dues-centes persones van fer, ahir dissabte 25 de juny a la nit, el repte del doctor Soler que passa per Sant Climent Sescebes. La proposta, del mateix atleta, Carles Soler, va sorgir a través de les xarxes socials.

Al post d'Instagram, s'hi pot llegir la proposta, que va fer el divendres 17 de juny: trobar-se a les 20.30 h a la plaça del poble per sortir a les 21 h i fer el repte nocturn, amb frontals. L'Ajuntament s'hi va sumar i, al punt d'arribada, hi va organitzar entrepans i begudes per a tots els participants, a més de DJ amb música.

El consistori ha compartit algunes de les imatges de la caminada nocturna a les xarxes, afirmant, satisfets, que "no esperaven tanta gent".